Chi dovrebbe ingaggiare la Juventus per rinforzare il centrocampo?

Negli ultimi mesi il clima in casa Juventus è stato spesso condizionato da vicende extra-calcistiche e la squadra ha avuto bisogno di un grande sforzo per fare quadrato e restare concentrata sugli obiettivi sportivi. Una missione non facile e ancora nelle settimane estive che hanno preceduto l’inizio della stagione 2023/2024, anche Max Allegri è stato messo in discussione per un gioco troppo attendista e poco spettacolare.

L’assenza forzata dalle competizioni europee, se da una parte ha privato la Juventus della ribalta internazionale, e dei suoi introiti, ha quantomeno aiutato la squadra a focalizzarsi sul campionato con l’obiettivo dichiarato di arrivare tra le prime quattro, ma che in realtà sottintende la volontà di lottare per il vertice.

Anche per i bookmakers, la Juventus è tra le favorite per lo Scudetto

La Juventus di questo inizio stagione sta dimostrando chiaramente di avere tutte le carte in regola per essere protagonista nella lotta Scudetto. D’altronde, anche le quote calcio live vedono i bianconeri tra i contendenti per la vittoria finale insieme a Inter, Napoli e Milan.

Gli appassionati e i tifosi seguono con grande interesse le voci di calciomercato che interessano la squadra di Max Allegri, perché se la Juventus dovesse mantenere questa continuità di risultati, arrivando a gennaio in piena corsa per l’obiettivo finale, con la riapertura delle trattative potrebbe puntellare l’organico ed essere considerata ancor di più come una delle squadre favorite.

Le vicende di Fagioli e Pogba impongono alla Juventus di tornare sul mercato

Nella sessione di calciomercato di gennaio, tutte le squadre proveranno a migliorare la rosa a disposizione, in primis le big che lottano per obiettivi importanti. Dovrà farlo ancor di più la Juventus per puntellare il suo centrocampo, dopo le vicende che hanno coinvolto Nicolò Fagioli e Paul Pogba.

Il giocatore italiano è stato squalificato per sette mesi e potrebbe tornare in campo con la Juventus solamente nell’ultima giornata di Serie A, il 26 maggio contro il Monza. Per il suo compagno di squadra francese i tempi sono decisamente più lunghi e non ancora chiaramente definiti, in attesa di conoscere l’entità della sua eventuale squalifica. È quindi evidente come la Juventus sia chiamata a rinforzare il reparto in mezzo al campo.

Gli obbiettivi della Juventus a centrocampo

Uno dei nomi più caldi nella lista della dirigenza juventina è quello di Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, classe 1994, già quest’estate è stato molto vicino al trasferimento a Torino. Al momento di chiudere, i tentennamenti del club bianconero non sono andati giù al Sassuolo, che non aveva intenzione di ridursi agli ultimi giorni di calciomercato per trovare un valido sostituto a un attaccante che con la maglia neroverde ha segnato più di 130 gol. Così Domenico Berardi è rimasto a disposizione di Alessio Dionisi. Ora però, sembra che la Juventus voglia fare sul serio.

Ci sono però anche altri giocatori nelle mire della Juventus, in primis Kalvin Philips del Manchester City. Il centrocampista dei Citizens ha caratteristiche diverse rispetto a Berardi, con grandi doti difensive che gli permettono di giocare sia come mediano che centrale in una difesa a tre. Resta da trovare una formula per il suo trasferimento: i contatti tra Juventus e City continuano alla ricerca di un accordo. Piacciono anche Benoit Biadashile del Chelsea, ma anche Emerson Royal, Pierre Emile Hojbjerg e Eric Dier del Tottenham.

Conclusioni: rinforzi in arrivo ma occhio alle spese

A gennaio la Juventus certamente rinforzerà il suo organico a centrocampo. Potrebbe chiudersi facilmente l’operazione Berardi: i dettagli erano stati in parte già definiti ad agosto, se una trattativa ufficiale si riaprirà, a questo punto sarà solo per portare una volta per tutte il giocatore in bianconero. I profili degli altri giocatori nel mirino della Juventus suggeriscono che arriverà più di un rinforzo, ecco perché quello di Berardi non sarà l’unico nome in entrata. Molto dipenderà dall’occasione di trovare una formula che non sia troppo onerosa per le casse del club.