Ciclismo femminile al via in Australia domenica 15 gennaio: Italia seconda forza mondiale

Ciclismo femminile al via in Australia domenica 15 gennaio. Mai così tante donne in lizza. Ben 233. Il movimento è in crescita.

Crescono le squadre. Quest’anno sono 15 le squadre World Tour in rappresentanza di 10 paesi: Olanda, Stati Uniti, Australia, Belgio, Emirati arabi, Francia, Germania, Svizzera, Norvegia, Spagna . L’Olanda ha il numero maggiore di cicliste ben 52; ma l’Italia è la seconda forza mondiale con 30.

Domenica in Australia va in scena il Tour Down Under (con tre tappe) ma il calendario si fa caldo con le 30 corse World Tour. 14 sono a tappe, 16 di un giorno; totale 86 giorni di impegni che si concludono coi mondiali a Glasgow (13 agosto).

UNA STAGIONE D’ORO PER IL CICLISMO FEMMINILE

Si profila un anno d’oro. Ne è convinta la cremonese Marta Cavalli che dice alla Gazzetta:” Sì, quest’anno i numeri sono ancora più impressionanti. E credo che tra un po’ sarà impossibile non correre una classica Monumento in Italia, SanRemo o Lombardia”. Marta Cavalli farà sia il Giro d’Italia (30 giugno- 9 luglio) che il Tour de France (23-30 luglio). E garantisce:”Non copiamo gli uomini, rischieremmo di perdere la nostra identità”.

AZZURRE DA SEGUIRE

Sono le mattatrici del 2022. Un anno ricco di successi a cominciare dalla Roubaix con Elisa Longo Borghini, 31 anni, nove titoli nazionali. La cremonese Marta Cavalli ha vinto Amstel e Freccia Vallone. Elisa Balsamo, 24 anni, l’anno scorso ha centrato 9 vittorie. Senza dimenticare Vittoria Guazzini, 22 anni, forte su strada e in pista; è iridata crono U23.

CALENDARIO INTERNAZIONALE DEL CICLISMO FEMMINILE

Il ciclismo femminile italiano e’ atteso in 11 prove internazionali inserite nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana: 5 di queste gare sono collocate dal 4 marzo, giorno delle Strade Bianche ( Siena) e il 19 marzo quando si terranno a Cittiglio il Trofeo Binda e il piccolo Trofeo Binda vinto l’anno scorso dalla italiana Francesca Pellegrini.