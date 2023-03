Ciclismo, la Milano-Torino (mercoledì 15) ricco antipasto della Sanremo (sabato 18)

La Milano-Torino (mercoledì 15 marzo) è il gustoso antipasto della Sanremo di sabato prossimo con un percorso dedicato alle ruote veloci. È la corsa più antica del calendario del ciclismo su strada, edizione n.104. La starlist non è ancora ufficiale ma a tre giorni dalla “Classicissima di Primavera” certamente si presenteranno al via i grossi calibri che potranno così arricchire un albo d’oro già sontuoso.

Milano-Torino: percorso di 192 km

Partenza ed arrivo inediti. Raduno a Rho, comune che ospita il nuovo quartiere fieristico di Milano; traguardo a Orbassano, comune della prima cintura dell’area metropolitana di Torino. Tappa di quasi 200 km sostanzialmente pianeggiante fatto salvo l’attraversamento del Canavese dove sono presenti alcune rampe assieme a brevi saliscendi che comunque non preoccupano più di tanto. E prima del Canavese il tracciato tocca la zona delle risaie. Cioè Magenta, Novara e Vercelli. All’imbocco de Val di Susa la strada torna pianeggiante fino all’arrivo. Ultimi 5 km su strade cittadine molto ampie e un rettilineo finale di 400 metri.

Milano-Torino: le squadre

Ci sono tutte le più importanti come la AG Citroen, Astana, Bora, Eolo, Movistar, Trek- Segafredo. Sono 17 i team di cui 10 World Tour e 7 Professional; certa la partecipazione di big come Carapaz, Gaviria,Girmay, Groenewegen, Mas, Bouhanni.

Albo d’oro

L’ultimo a vincere è stato Mark Cavendish (2022). In precedenza soli grandi nomi come Roglic (2021), Demare (2020), Woods (2019), Thibaut Pinot (2018), Rigoberto Uran (2017), Contador (2012). C’è stato spazio anche per gli Italiani come Caruso (2014), Ulissi (2013), Di Luca (2007), Bartoli (2002), Gianni Bugno (1992), Davide Cassani (1991), Moser (1983), Saronni (1982), Pierino Gavazzi (1978), Bitossi (1968), Gianni Motta (1967), Vito Taccone (1965), Fiorenzo Magni (1951).

Diretta TV

Per seguire la corsa in diretta ci sono varie opzioni: Rai Spot HD offrirà la diretta televisiva a partire dalle 14.35. Stesso orario per Eurosport. Il servizio Streeming sarà invece offerto da Rai Play, Eurosport. it, Discovery Plus, SkyGo, NowTv e DAZN. La gara inizierà alle 11.45 e finirà poco dopo le 16.