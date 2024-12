Tragedia sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta, dove questa mattina, all’alba, si è verificato un grave incidente. Una Seat Leon con a bordo cinque giovani si è scontrata violentemente contro un’autocisterna. Nell’impatto hanno perso la vita due ragazzi, mentre altri tre sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali in condizioni gravissime.

Le vittime e i feriti

Le vittime sono Ruben Salvatore Ciaccio, di 25 anni, e Samuele Cusimano, di 21 anni, entrambi originari di Villafrati, in provincia di Palermo. Tra i feriti, un 27enne è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Gli altri due giovani feriti sono stati trasferiti al Buccheri La Ferla: uno in codice rosso e l’altro in codice arancione. Il conducente dell’autocisterna, invece, è rimasto illeso.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi. La strada è stata immediatamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi del caso e agevolare le operazioni di soccorso.

Gli accertamenti in corso

Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dello scontro. Nel frattempo, la strada statale 121 rimane chiusa al traffico, causando disagi per la circolazione.