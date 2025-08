Ormai è diventata una moda, deplorevole più che volgare. “Don’t throw any dildos”, la richiesta disperata: non tirate più vibratori, dildos, sex toys in campo quando giocano le atlete della Wnba, la lega professionistica americana di basket. Femminile. Deve essere la ragione, il pretesto di questa specie di provocazione/insulto, un po’ “incel”, un po’ idiota per qualche “revenge”.

“Don’t throw any dildos”

Comunque, va registrato l’ultimo episodio avvenuto in occasione della partita tra le Indiana Fever e le Los Angeles Sparks: l’oggetto lanciato in campo lanciato in campo è atterrato vicino alla giocatrice Sophie Cunningham. Un calcio disgustato e via, si ricomincia. Ma la cosa è abbastanza sgradevole. Oltre che pericolosa.

“Penso che sia ridicolo, stupido, assurdo”, ha detto l’allenatrice delle Sparks, Lynne Roberts. Altri due episodi solo la settimana scorsa. La Wnba ha avvisato che qualsiasi tifoso sorpreso a tenere un simile comportamento verrà perseguito penalmente e bandito dalla Lega. Secondo la Wnba, l’individuo coinvolto nell’incidente di Atlanta è stato identificato e arrestato.