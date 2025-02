Clamoroso in Coppa Italia a Torino: la Juventus fatta fuori dalle riserve dell’Empoli. Altro disastro bianconero. Dopo Supercoppa e Champions, i titolari di Thiago Motta si sono arresi alla terzultima della serie A. Flop totale. Le Coppe sono finite. I toscani avanti ai rigori 3-5. Mercoledì notte da dimenticare, la doccia gelata che non ti aspetti. Ai quarti di finale della Coppa Italia passa l’Empoli di D’Aversa dopo i calci di rigore. Il tutto davanti a 40.000 spettatori.

Juve tradita dai big. Motta sotto choc, non ci sta, urla “vergogna, chiedo scusa al club, abbiamo toccato il fondo”. Ora al tecnico è rimasto solo l’obiettivo del quarto posto in campionato per cercare di salvare la panchina. La Juve non ha raggiunto la semifinale per la seconda volta in 10 anni. Troppi titolari sotto tono a partire da Gonzalez: una valanga di errori, il più grave è stata la palla persa nella azione dello 0-1. Ma flop anche di Vlahovic (rigore calciato alle stelle, fischiatissimo); ancora una serata buia di Koopmeiners. Ma male anche Weah, Conceicao (persa la sua imprevedibilità), e Yildiz (calciato male il rigore).

Empoli, impresa storica

Lo dice per primo l’allenatore D’Aversa che ha conquistato una qualificazione storica ai rigori. Roberto D’Aversa è un mix di emozione e orgoglio. Ha centrato la prima vittoria del 2025 nella serata più inaspettata e nel modo più clamoroso. Ammette: ”I ragazzi hanno fatto una impresa, scrivendo una pagina storica per questo club e deve servirci anche per risalire in campionato“. Miglior uomo in campo il centrocampista marocchino (con cittadinanza italiana) Youssef Maleh, 26 anni, che ha portato in vantaggio l’Empoli con un gran tiro al 24esimo del primo tempo. Ma ottimi sono risultati Marianucci (perfetto nella lettura delle situazioni di gioco) e Bacci, un debuttante di lusso.

La sequenza dei rigori

Comincia Vlahovic e calcia fuori, gli succede dal dischetto Henderson e fa centro con freddezza. Vanno poi in gol Kolo Muani, Kouame, Locatelli e Cacace. Poi arriva il talento Yildiz e si fa parare il penalty da Vasquez. Poi Marianucci non sbaglia e chiude il match portando il suo Empoli nella storia. In delirio i 38 tifosi toscani al seguito. Mercoledì sera si è completato il gruppo delle semifinaliste. L’Empoli si è aggiunta a Milan, Inter e Bologna. Le semifinali prevedono andata e ritorno (2-23 aprile). La finale si disputerà il 14 maggio all’Olimpico di Roma.

Inter-Lazio 2-0

Martedì sera a San Siro la squadra di Inzaghi, senza 9 titolari, ha piegato la Lazio con un super gol di Arnautovic al 39esimo del primo tempo e un rigore trasformato da Calhanoglu a un quarto d’ora dalla fine. L’Inter si è qualificata per la doppia semifinale di aprile contro il Milan.