Sorteggi Champions positivi, ci è andata bene. L’Inter (unica italiana nella massima competizione europea) se la vedrà con il Feynoord evitando così Real e Liverpool. E poi tutte le partite di ritorno si giocheranno a San Siro. Dunque urne favorevoli ai nerazzurri: agli ottavi possono subito “vendicare” il Milan e ai quarti possono trovare Bayern o Bayer.

Roma e Lazio hanno scongiurato il derby. I giallorossi agli ottavi contro l’Athletic Bilbao, la Lazio il Viktoria Pizen (andata il 6 marzo in Repubblica Ceca). In caso di passaggio del turno, la Roma affronterebbe la vincente tra Fenerbahce di Mourinho e il Rangers.

La Fiorentina in Conference scenderà nella tana greca del Panathinaikos dove ha brutti ricordi, cioè la sconfitta nella finale di Conference della scorsa stagione ad Atene contro l’Olympiacos. I viola hanno ceduto per 1-0 ai supplementari bissando così la sconfitta dell’anno prima contro il West Ham. Ammette il Ct Palladino: “Si, è una ferita ancora aperta e la strada per la finale a Breslavia (28 maggio) è ancora lunga”. Fuori Juve, Atalanta, Milan – spareggi da dimenticare – tutte le attenzioni sono ora rivolte alla squadra di Inzaghi e alle romane.

la nuova Champions ha sfondato

La nuova formula della massima competizione Uefa piace a club e tv: più gol, più equilibrio nei big match, montepremi da record e spettatori in aumento negli stadi. Ne sta uscendo un torneo più incerto e interessante, un torneo che comunque punta a aumentare i ricavi globali e i premi per le squadre.

Sono otto i campionati con almeno un club negli ottavi di questa Champions. Al comando Inghilterra, Spagna e Germania. Tutte con club di prestigio: Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Real Madrid, Atletico, Barcellona, Bayern, Leverkusen e Borussia. Ma anche la Francia non è messa male avendo 2 squadre agli ottavi ( Psg e Lilla) come l’Olanda (Psv e Feynoord). Con una sola squadra l’Italia (Inter), Belgio (Bruges) e Portogallo (Benfica).

Milan, Juventus e Atalanta ci riprovano

Le tre italiane escluse in settimana non demordono. L’Atalanta di Gasperini, ritrovata la serenità dopo il caso Lookman, è già sulla strada della rimonta. Ma dovrà cambiare alcune pedine. Il Milan di Conceicao deve rialzarsi: la botta della esclusione è dura da assorbire, probabile una rivoluzione a fine campionato. Tutti sotto osservazione a cominciare da Hernandez, Maignan, Leao e Joao Felix. Già in campionato con la sfida a Torino l’allenatore vuole una risposta. Infatti ha detto: “Contro il Toro come in una finale”. Ma la situazione psicologica del Milan è delicata.

Infine la Juve: i bianconeri hanno già fissato la quota per ritrovare la Champions. Continua la missione al quarto posto. Sono ancora necessari 24 punti per arrivare a quota 70. Motta è fiducioso. Tiene tutti sotto pressione chiedendo coesione e ottimismo per il campionato. Finora i bianconeri in campionato hanno perso in campionato una sola volta a Napoli mentre in Champions hanno perso con Stoccarda, Benfica e Psv e in Super Coppa con il Milan.