Alessandro Covi, 26 anni, alfiere della corazzata UAE, ha vinto la prima tappa del Giro d’Abruzzo con una volata regale. Il piemontese di Borgomanero (Novara), professionista con la UAE dal 2020, specialista di arrivi in salita, al traguardo di Crecchio ha ripetuto l’epica vittoria conquistata nel maggio 2022 sulla Marmolada dopo un allungo coraggioso sul Pordoi (la Cima Coppi del Giro d’Italia 2022). Da allora solo piazzamenti. Il riscatto è avvenuto in Abruzzo alla prima tappa che Alessandro aveva studiato nei minimi particolari. Desiderava questa vittoria e l’ha ottenuta con talento e sapienza tattica. Podio tutto italiano.

Gara vivace

Il Giro d’Abruzzo, quattro tappe tornato nel calendario ciclistico dopo anni assenza e non ha tradito le attese. La tappa d’esordio, partenza da Scerni, arrivo a Crecchio, 151 chilometri tutti in provincia con Chieti con un finale in salita, ha mantenuto le promesse: gara vivace, molti giovani italiani delle formazioni Continental importanti vista. Partenza ufficiale alle 11.58, solite scaramucce iniziali, tre in fuga (Zurlo, Bracalente, Ballan) che restano nella salita verso Bocca di Valle, unico GPM di giornata, vinto da Zurlo. Perde contatti Bracalente, Zurlo vince anche il traguardo volante di Ripa Teatina. Otto uomini si mettono all’inseguimento dei due battistrada e il ricongiungimento avviene a 8 km dall’arrivo.

Finale molto impegnativo

Ultimi 1.300 metri al 7,4%. Il gruppo compatto procede preparando la sparata conclusiva. Si viaggia a 50 km/h sugli ultimi tornanti. Volata lunga di Covi, irresistibile. Non si volta mai, va dritto sotto lo striscione, tiene a distanza Fiorello con sicurezza e vince con un buon margine. La vittoria, meritata, mancava al “Puma” da tre anni. Per la Ue è il successo n.28 della stagione.

Ordine di arrivo

1. Covi in 3h34’10” 2. Fiorelli, 3. Fancellu, 4. Bennett, 5. Brenner, 6. Marcellusi, 7. Raccani, 8. Howson , 9. Conti, 10. Rondel tutti con lo stesso tempo.