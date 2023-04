”Atti osceni”: un qualcosa che in Arabia Saudita non solo non perdonano, ma è anche punibile con l’arresto: e così Cristiano Ronaldo è di nuovo nella bufera. Ma cosa ha fatto di tanto grave Cristiano Ronaldo da rischiare addirittura l’arresto e poi l’eventuale espulsione dal paese saudita? Il gesto è molto ”semplice” e già visto molte altre volte, non solo fatto da Ronaldo e non solo nel mondo del calcio. Afferrarsi i genitali come segno di insulto verso qualcuno, in questo caso il pubblico avversario.

L’Arabia Saudita, Ronaldo e l’arresto

Andiamo con ordine e vediamo quello che è successo. Una sconfitta per 2-0 per l’Al Nassr. Al termine della partita persa con l’Al Hilal Ronaldo fa il gesto di afferrarsi i genitali, con tanto di ghigno di sfida alzando lo sguardo verso il pubblico di casa, fatto per rispondere ai cori “Messi, Messi, Messi”. E così dopo il gesto interviene un avvocato. Nouf bint Ahmed, professoressa all’Università di Ginevra: “Non seguo lo sport. Anche se il pubblico dell’Al Hilal ha provocato Cristiano, lui non ha saputo come rispondere. La condotta di Cristiano è un reato. Un atto pubblicamente indecente, che rientra tra i reati previsti per l’arresto e l’espulsione se commesso da uno straniero. Presenteremo al riguardo un ricorso al Pubblico Ministero”. Che dire, staremo a vedere…