Il calcio colombiano e quello italiano piangono Jorge Eladio Bolano Correa, ex centrocampista della Nazionale colombiana e volto noto della Serie A. L’ex calciatore è morto all’età di 47 anni nella città di Cúcuta, colpito da un infarto mentre partecipava a una festa. Bolano era un idolo dell’Atlético Junior de Barranquilla, ma il suo nome è ben conosciuto anche in Italia: ha infatti militato nel Parma dal 1999 al 2007, vestendo anche le maglie di Sampdoria, Lecce e Modena.

Il cordoglio

La notizia è stata confermata dalla Federazione calcistica colombiana (FCF), che ha espresso profondo dolore e cordoglio alla famiglia e ai cari del calciatore. “La scomparsa di Jorge Bolano lascia un vuoto nei cuori di chi lo conosceva e lo ammirava”, si legge nel comunicato ufficiale. Bolano con la maglietta della Colombia ha collezionato 36 presenze e un gol, partecipando al Mondiale del 1998 e alla Coppa America del 1999. Oltre alla carriera in campo, Bolano era anche attivo come allenatore, lasciando un’eredità che, secondo la FCF, vivrà per sempre nella memoria dello sport colombiano.