Lutto nel mondo del calcio: Jorge Costa, ex difensore della nazionale portoghese e direttore sportivo del Porto, è morto all’età di 53 anni. L’ex calciatore è stato vittima di un arresto cardiorespiratorio nella tarda mattinata di ieri, 5 agosto, mentre si trovava al centro di allenamento di Olival. I primi soccorsi sono stati immediati: lo staff medico del Porto ha tentato ogni manovra di emergenza, incluso l’uso del defibrillatore.

Trasportato d’urgenza all’ospedale São João di Porto in condizioni critiche, Jorge Costa è stato ricoverato in terapia intensiva, dove è deceduto nel primo pomeriggio. Poco prima del malore, aveva appena concluso un’intervista con SportTV. Durante la mattinata si era più volte lamentato per il caldo eccessivo, fattore che potrebbe aver influito sul suo stato fisico. Non si trattava del primo episodio: già nel 2022 aveva subito un grave problema cardiaco simile.

Una carriera segnata dalla gloria

Jorge Costa è stato una leggenda del calcio portoghese. Difensore centrale roccioso, ha legato la sua carriera al Porto, club con cui ha militato dal 1992 al 2002. Con la maglia dei Dragões ha conquistato otto campionati portoghesi, cinque coppe nazionali e otto Supercoppe di Lega. Dopo una breve parentesi in Inghilterra al Charlton Athletic, è tornato al Porto per vivere i suoi anni d’oro.

Sotto la guida di José Mourinho, Costa ha alzato al cielo la Coppa Uefa nel 2003, la Champions League nel 2004 e la Coppa Intercontinentale sempre nel 2004, segnando per sempre la storia del club. Oltre al successo a livello di club, la sua carriera internazionale è stata altrettanto significativa.

La Federcalcio portoghese ha espresso il proprio cordoglio in una nota, ricordando: “Ha vinto la Coppa del Mondo Under 20, collezionato 50 presenze con la selezione maggiore e ha rappresentato il nostro Paese in Mondiali ed Europei”.

Il ricordo di José Mourinho

Commosso anche il ricordo di Mourinho: “È una parte della mia storia che se ne va. Ci sono capitani e leader. E, a volte, non è solo una questione di fascia, ma di ciò che rappresenti. E Jorge era uno di quelli, uno di quelli che fa il lavoro sporco e lascia che l’allenatore faccia il suo. È la perfezione per un allenatore quando il suo capitano si comporta in questo modo. Se potesse parlarmi ora, mi direbbe ‘Vai avanti, fai la tua conferenza stampa. Domani gioca la partita e vincila. Mister, dimenticami’. Questo è quello che direbbe Jorge. Quindi è questo che cercherò di fare, fare il mio lavoro oggi, farlo domani e piangere dopo”.