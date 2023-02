Euroindoor di Istanbul (2-5 marzo 2023). Nazionale fatta: Jacobs e altri 49 azzurri. Una spedizione record: 26 uomini, 24 donne. Battuto il primato di partecipazione che risaliva al 1992, agli Europei di Genova.

Il d.t. Antonio La Torre – pugliese, 67 anni, docente universitario – ha fatto le convocazioni. Del gruppo fanno parte tutti coloro che, tra standard realizzati e ripescaggi ottenuti grazie ai ranking ,potevano essere convocati.

TUTTI I CONVOCATI AGLI EUROINDOOR

UOMINI- 60: Ceccarelli, Jacobs, Rigali. 400: Aceti. 800: Barontini, Tecuceanu. 1500: Arese, Meslek, F. Riva. 3000: Padovani, P. Riva. 60HS: Dal Molin, Fofana, Simonelli. Alto: Falocchi, Fassinotti, Sottile. Asta: Stecchi. Lungo: Forlani. Triplo: Biasutti, Bocchi, Ihemeje. Peso: Fabbri, Ponzio, Weir. Eptathlon: Dester.

DONNE – 60: Bongiorno, Hooper, Siragusa. 400, 4×400: Lukudo, Mangione, Polinari. 800: Bello’, Coiro. 1500: Del Buono, Vissa. 1500/3000: Cavalli. 3000: Battocletti, Majori. 60HS: Di Lazzaro, Musetti. Alto: Vallortigara. Asta: Bruni, Molinarolo. Lungo: Iapichino. Triplo: Cestonaro, Derkach. 4×400: Folorunso, Marchiando. Pentatlon: Gerevini.

I MAGNIFICI CINQUE

MARCEL JACOBS – L’oro olimpico cerca il riscatto dopo i secondi posti ottenuti in Francia e agli assoluti di Ancona. È il favorito d’obbligo numero uno, occhio però al probabile outsider Samuele Ceccarelli, nuovo campione italiano, davanti all’olimpionico in 6”54.

ROBERTA BRUNI – La romana, è in gran spolvero. Ha centrato 2 record negli ultimi sei mesi: a Rovereto il 30 agosto, sabato scorso ad Ancona ( 4.62). Con l’asta è una regina.

LEONARDO FABBRI – Messo alle spalle il Covid è tornato il numero uno nel peso. A Padova il 30 agosto ha atterrato il peso a 21.99, miglior misura italiana dal 1987, seconda al mondo dell’anno.

CATALIN TECUCEANU – Arrivato in Italia nel 2008 per ricongiungersi al padre che viveva nel padovan, è diventato italiano nel novembre 2021. Da allora si è sempre migliorato nei suoi 800 fino al salto di qualità dell’anno scorso ( 1’44”83 nella semifinale mondiale).

PIETRO ARESE – Specialista nei 1500, finalista a Monaco nel 2022. A Istanbul si presenta da nuovo primatista tricolore indoor.