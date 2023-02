Al via gli Europei di ciclismo sulla pista svizzera di Grenchen (8–12 febbraio). Appuntamento importante: è il primo rendez-vous per le qualificazioni alle Olimpiadi 2024. Alla rassegna sono presenti i migliori specialisti d’Europa. In tutto 290 atleti: 120 donne, 170 uomini.

Azzurri guidati da Filippo Ganna

D’accordo, non c’è solo il jet di Verbania a dare forza alla Nazionale italiana. C’è Elia Viviani, oro olimpico nell’Omnium a Rio; ci sono i magnifici tre compagni del quartetto campione olimpico in carica (Consonni, Milan, Lamon); ci sono le donne campionesse del mondo dell’inseguimento (assente Chiara Consonni). Tutto ok. Però la star, il fenomeno da seguire, è sempre Pippo che proprio sulla pista elvetica quattro mesi fa ha centrato il record dell’ora: 56,792 km/h. Semplicemente strepitoso. Inevitabile, gli occhi di tutti sono puntati su di lui. Pippo sta bene. Si è allenato a Montichiari, programmando una stagione che comprende la Sanremo (18 marzo) e la Roubaix (9 aprile ).

Elia Viviani, stella polare del movimento su pista

Il campione veronese, portabandiera a Tokyo, è il faro azzurro della specialità. Oro olimpico 2016 e bronzo nel 2021 nel Omnium , due Mondiali nella Eliminazione e 7 Europei. Ammette: “Sto cercando di mixare gli obiettivi su strada, dove cerco la formula per tornare a vincere, e quelli su pista. Qui in Svizzera inseguo la mia quarta olimpiade. Con i Giochi 2024 vorrei chiudere la mia carriera su pista e sarebbe bello farlo con l terza medaglia consecutiva. Inizio questi Europei con l’Eliminazione, la gara mi ha regalato tante soddisfazioni. Sono campione del mondo in carica e l’anno scorso alla rassegna continentale di Monaco ho vinto poche ore dopo aver corso la prova su strada. Una medaglia sarebbe un bel regalo da farmi”.

Le grandi attese dell’Italbici

Negli ultimi 2 Mondiali l’Italia ha collezionato bel 17 medaglie: 7 nel 2022, 10 nel 2021. Il programma si chiude domenica con la Madison. Aggiunge Viviani: “Si, la Madison è stata il nostro buco a Tokyo. Dobbiamo ricostruire questa prova”. Cresce in modo esponenziale il gruppo femminile in testa Elisa Balsamo e Letizia Paternoster.

Diretta tv

Gli Europei saranno trasmessi in diretta dalle 18 su Rai Sport e Euro Sport 1.