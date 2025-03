Fantastica Federica Brignone! Ancora un trionfo, la Coppa del Mondo è sempre più vicina. Travolgente sulle nevi norvegesi di Kvitfjell, un SuperG da antologia: ha chiuso, domenica mattina, le tre giornate di gare con l’ottava vittoria stagionale, la 35esima della carriera .

E’ a -15 dal primato di Tomba; per provare a metterlo nel mirino dovrebbe decidere di proseguire anche dopo i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Nel frattempo c’è una sfera di cristallo da portare a casa.

Al termine della stagione mancano ancora 2 Giganti, 3 SuperG, 2 Discese e 2 Slalom. Dunque 9 gare in tutto, ma 7 per Federica e Lara Gut-Behrami se escludiamo lo Slalom. Federica, dopo aver conquistato 2 prestigiosi appuntamenti nelle discese disputate nel weekend, ha dettato legge nella gara che ha chiuso il fine settimana in terra norvegese.

Bilancio entusiasmante: ottavo successo stagionale con 4 Giganti, 2 Discese e 2 superG. Con questo successo l’azzurra è riuscita a guadagnare 20 punti nei confronti dell’elvetica allungando ulteriormente in classifica generale e rafforzando la propria posizione nella lotta con la rossocrociata per la grande sfera.

ORDINE DI ARRIVO, PRIMA BRIGNONE

1. Federica Brignone in 1’30”11, 2. Lara Gut-Behrami +0.06, 3. Sofia Goggia +0.09, 4. Alice Robinson +0.22, 5. Kajsa Vickhoff Lie +0.27, 6. Ester Ledecka +0.32, 7. Romane Miradoli +0.38, 8. Stephanie Venier +0.39, 9. Elena Curtoni +0.64, 10. Kira Weidle-Winkelmann +0.66.

CLASSIFICA GENERALE

1. Federica Brignone punti 1.194, 2. Lara Gut Behrami 943, 3. Sofia Goggia 771, 4.Zrinka Ljutic 753, 5. Sara Hector 666, 6. Camille Rast 662, 7. Alice Robinson 575, 8. Cornelia Huetter 563, 9. Lara Colturi 504, 10. Kajsa Vickhoff 482.