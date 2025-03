Federica Brignone è la Regina delle Coppe. Ha vinto la Coppa del Mondo Generale, è il suo secondo successo nelle Coppa Assoluta dopo quello del 2020. La discesa libera delle finale americane di Sun Valley e’ stata annullata per troppo vento: così l’azzurra ha festeggiato aritmeticamente il titolo senza gareggiare.

Di più: è arrivata anche la Coppa di Specialità e, nei prossimi giorni, si possono aggiungere quelle di Gigante e SuperG. Fede ha detto subito dopo il trionfo:” Sono orgogliosa del lavoro fatto. All’inizio della stagione ci credeva solo mio fratello”. Fede , 34 anni, ha ricevuto in serata la Sfera di Cristallo. Quella per il titolo Overall la riceverà giovedì 27 marzo al termine delle finali di Coppa del Mondo.

LE VITTORIE ITALIANE NELLA STORIA

Oltre la Brignone gli azzurri che hanno vinto la Sfera di Cristallo della classifica generale sono stati Alberto Tomba nel 1995, Piero Gross nel 1974 e Gustav Thoni l’unico prima di Brignone ad esserci riuscito più volte (1971,’72,’73,’75). La valdostana e’ l’unica sciatrice azzurra ad aver vinto la Coppa del Mondo Generale; un primato che aveva già dal 2020 e che ha rafforzato con questo secondo successo. Ha aggiunto il primo alloro in discesa libera oltre a quelli in SuperG del 2022, in Gigante e Combinata nel 2020.

LA GIOIA DI FEDERICA BRIGNONE

Subito dopo il trionfo ha detto:” Vittoria in discesa inaspettata e folle, devo molto alla mia famiglia. Lo ammetto: questa vittoria è fantastica. Sono orgogliosa dei progressi fatti nelle discipline veloci. Ora ci sono altre gare, mi concentro su quelle e poi mi godrò anche la Coppa Overall”. Ha poi aggiunto:” Devo dire grazie a tantissime persone, i primi sono mio fratello e la mia famiglia, poi la squadra e tutti quelli che lavorano con me anche da casa. Tutti hanno creduto in me, tutti pensavano che potessi fare cose speciali”. Sabato sera alle 22.21 Brignone e Odermatt sono stati premiati per la vittoria nella Coppa del Mondo di Specialità di Discesa Libera. Ha concluso la mamma di Federica, l’indimenticata Maria Rosa Quario:” Negli ultimi anni Federica è diventata più stabile e ha sbagliato meno. Il salto c’e’ stato a livello mentale, dato al tempo stesso da una tecnica migliore. Non c’è stato un clic particolare ma una crescita generale.

CLASSIFICA GENERALE

1. Brignone 1.454 punti, 2. Gut-Behrami 1.072, 3. Goggia 931, 4. Ljutic 790, 5. Rast 718.