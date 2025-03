Federica Brignone e Sofia Goggia, prima e seconda divise da un solo centesimo. Due discese perfette, da cineteca. Pubblico in delirio. Spettacolo puro sulle nevi valdostane di La Thuille, nel secondo superG del weekend italiano.

Immensa Fede, ancora una volta. Ha ipotecato la Coppa del Mondo e ha superato la svizzera Lara Gut-Behrami nella classifica di specialità. Impossibile fare meglio. Fede incredula, mamma Nina commossa. Lacrime liberatorie. Vittoria n.37 in Coppa del Mondo, la tredicesima in SuperG, e podio n.14: mai nessuna italiana si era spinta a tanto.

Non ci sono più aggettivi per questa stagione di Federica Brignone, ma due sono d’obbligo: pazzesca e legggendaria. Anche Sofia Goggia, reduce da un grave infortunio è già a quota 8 podi stagionali. Di più: Sofia è vicina a superare quota 1000 in classifica. Insomma una grande stagione anche per lei.

E non è finita. Va detto che a Federica Brignone mancano 18 punti per vincere formalmente la Coppa del Mondo generale. Il match point si farà nella discesa di Sun Valley, Stati Uniti, sabato 22 marzo alle 19.30.

La nuova classifica generale

1)Brignone punti 1.454

2) Lara Gut Behrami punti 1.072

3) Sofia Goggia punti 931

4) Zrinka Ljutic punti 790

5) Camille Rast punti 718

6) Sara Hector punti 692

7) Alice Robinson punti 668

8) Lara Colturi punti 586

9) Cornelia Huetter punti 583

10) Wendy Holdener punti 526.

La soddisfazione di Federica Brignone

A fine gara, davanti al suo pubblico in delirio, Federica Brignone ha detto: “Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, io ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il n.6”.

Mancano 4 gare alla fine della stagione ma sia Brignone che Gut ne disputeranno solo 3 nelle finali di Sun Valley. Certo, manca la conferma matematica ma Federica ha praticamente vinto la Coppa del Mondo.