Federica esagerata. È sempre show. Finale da record sulle nevi americane di Sun Valley: centrato il terzo trofeo. Dopo la classifica generale e la coppa di discesa ha conquistato anche la coppa di gigante. È la sua quinta Coppa di Specialità della carriera, conquistata grazie al secondo posto nell’ultimo appuntamento stagionale a Sun Valley.

A Federica bastava chiudere nelle 13 dopo la scivolata di Alice Robinson nella prima manche, ma come sempre non si è risparmiata. Fede ha scritto un’altra pagina di storia dello sport italiano: la terza sfera di cristallo firma una stagione memorabile. Un risultato leggendario visto che prima di Federica solamente un mito come l’austriaca Annemarie Moser- Proll era riuscita ad imporsi in queste due specialità nella stessa stagione.

Il terzo trofeo è arrivato senza fare calcoli firmando anche il miglior tempo nella seconda manche sfiorando quella che sarebbe stata la sua sesta vittoria stagionale tra le porte larghe. Brignone si è imposta nella classifica di specialità con 580 punti contro i 520 di Alice Robinson e i 447 della svedese Sara Hector. In quella generale la tigre valdostana ha stabilito anche il nuovo record di punti per l’Italia chiudendo la sua stagione a 1.594 punti, record assoluto per una italiana. Sofia Goggia ha centrato un importantissimo terzo posto nella generale con 931 punti. Applausi anche alla bergamasca.

Fede, un palmares sontuoso

La sciatrice alpina italiana, 34 anni, ha vinto in carriera 3 medaglie olimpiche e 5 iridate tra le quali gli ori nella combinata a Courchevel 2023 e nello slalom Gigante quest’anno a Saalbach. Più 2 Coppe del Mondo generali, prima sciatrice italiana ad essersi aggiudicata il trofeo e di 5 di Specialità. Specialista nello Slalom Gigante, durante la sua carriera, con tenacia esemplare, ha avuto modo di perfezionarsi molto anche nelle specialità veloci.

Una stagione stellare

Con l’impresa di martedì a Sun Valley Federica ha centrato il podio n. 16 della sua stagione straordinaria: 10 vittorie, 1 secondo e 5 terzi posti su 25 gare disputate. Ha superato quindi il record stagionale che Alberto Tomba aveva siglato nella stagione 1991-1992. I podi in carriera della tigre adesso sono 85 (il primo nel novembre 2009) contro gli 88 podi di Tomba ormai nel mirino di Federica. Ha detto martedì a fine gara: “Avrei voluto vincere anche oggi ma forse oggi non ho tirato esattamente al massimo. Ho provato ma, a un certo punto, ho cercato di non fare errori e di non esagerare”.