Frasi sessiste sulle Farfalle, la Procura CONI apre una inchiesta annunciata dal presidente Giovanni Malagò.

E’ ufficiale: lunedi 31 marzo la Procura generale dello Sport, guidata dal prefetto Ugo Taucer, aprirà una inchiesta dopo quanto è emerso dalle intercettazioni telefoniche che vedono coinvolti due presidenti della Federginnastica: Gherardo Tecchi e il suo successore (dal 1 marzo 2025) Andrea Facci. Le intercettazioni, fatte dai Carabinieri di Monza, hanno certificato gli insulti sessisti dei due dirigenti sportivi che hanno preso di mira in particolare l’atleta della ritmica Ginevra Parrini, sulla quale sono state usate frasi volgari, irripetibili. In una parola: frasi da cinepanettone.

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE GIOVANNI MALAGO’

La mossa della Procura Generale era stata di fatto preannunciata dal presidente del CONI Giovanni Malago’, il quale, parlando della triste vicenda a margine di un evento ( il Premio Asi Sport&Cultura al Salone d’Onore) e’ intervenuto dicendo che sembrava doveroso chiamare Facci ma, nello stesso tempo, “ di non voler entrare nel merito della questione. Sarebbe un clamoroso errore perché il Procuratore generale, come sua competenza, ha avviato una dinamica per ciò che riguarda le sue responsabilità.” Ha poi aggiunto :” C’è poi un tema legato a opportunità, aspetti etici e mediatici ma non sono certo io a giudicare da solo, c’è un organismo collettivo con tutto quello che questo implica: di conseguenza si faranno le giuste considerazioni e valutazioni”.

LA VERSIONE DI FACCI

Il presidente del CONI ha fatto sapere che, nella conversazione avuta con Facci, lo ha sentito scusarsi con la Parrini e di essere stato equivocato. Alla Gazzetta dello Sport il presidente della Federginnastica ha detto:” Ho sbagliato a usare quelle parole ed ho chiamato subito Ginevra Parrini per scusarmi direttamente con lei, una ginnasta bravissima che ha rappresentato l’Italia per diversi anni. Stiamo cercando di cambiare le cose e continueremo a farlo”.

UNA VERGOGNA CHE CI PORTA INDIETRO

Come ha commentato sulla Rosea Elisabetta Esposito questa storiaccia “ ci porta indietro”. Una storia tristemente nota iniziata nel novembre 2022 subito dopo le accuse di diverse Farfalle alla Dt Maccarani (licenziata in tronco mercoledì scorso dopo 30 anni di lavoro e di successi). I due presidenti della ginnastica ritmica si sono scambiati al telefono commenti da bar. Una conversazione privata che è finita sui giornali e ha fatto il giro del Paese. Va detto: un Paese sempre più stanco di dover leggere ancora certe parole. Concludendo: le frasi sessiste contro le Farfalle sono un duro colpo al progresso in atto.