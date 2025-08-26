La Vuelta di Spagna, che in questi giorni ha fatto tappa in Italia, è stata scossa da un episodio clamoroso che ha rischiato di compromettere la partecipazione di una delle squadre più attese. Nella notte tra domenica e lunedì 25 agosto, ignoti hanno preso di mira il furgone del Team Visma – Lease a Bike, formazione olandese del due volte vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard. Il mezzo, parcheggiato presso il Novotel di corso Giulio Cesare a Torino, è stato scassinato e svuotato di diciotto biciclette da corsa, tutte marchiate Ceevelo.

Il valore complessivo della refurtiva si aggira intorno ai 400mila euro: si tratta infatti di biciclette ad altissima tecnologia, costruite su misura per ogni atleta e dotate di componenti sofisticati, fondamentali nelle prestazioni di gara. L’allarme è stato lanciato direttamente dalla squadra, che sui social ha diffuso una nota ufficiale: “Il furgone dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia pronta per la terza tappa. La polizia ha avviato un’indagine sull’incidente”.

Inizialmente si era diffusa la notizia che il furto fosse avvenuto a San Maurizio Canavese, località di partenza della terza tappa in direzione di Ceres, nelle Valli di Lanzo. Le verifiche hanno però chiarito che il colpo si è consumato direttamente nel capoluogo piemontese, all’albergo che ospitava la squadra.

Indagini in corso e conseguenze sportive

Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che hanno già iniziato ad acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Alcuni sviluppi sono arrivati poche ore dopo: tre delle biciclette rubate sono state ritrovate abbandonate in un campo poco distante dall’hotel, mentre delle altre quindici non si ha ancora alcuna traccia. Gli investigatori ipotizzano che si tratti di un furto su commissione, visto l’elevato valore dei mezzi e la difficoltà di rivenderli sul mercato legale.

Il colpo arriva in un momento particolarmente delicato per il Team Visma: appena il giorno prima, Jonas Vingegaard aveva conquistato la seconda tappa con arrivo a Limone Piemonte, indossando la maglia rossa di leader della classifica generale. Ora la squadra deve correre ai ripari per garantire ai propri corridori il materiale tecnico necessario a proseguire la competizione, mentre la Vuelta si prepara a lasciare l’Italia per fare ritorno sulle strade di Spagna.