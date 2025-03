Ginnastica nella bufera. Sessismo e insulti, travolte le Farfalle della ex dt Emanuela Maccarani, licenziata in tronco mercoledì scorso dopo 30 anni di sontuoso lavoro e 70 medaglie vinte in tutto il mondo (e quattro Olimpiadi).

Una magia dietro l’altra, da Atene 2004 in poi. Un patrimonio dello sport italiano. Un mix di arte, tecnica, bellezza, spettacolo che per anni è stata una miniera di emozioni e successi. Ora, al termine di una settimana tempestosa, irrompe quest’onda nera, che macchia (eufemismo) prima di tutto la Federazione e di riflesso l’immagine dello sport nazionale.

Due presidenti nei guai

Sono Gherardo Tecchi e il suo successore Andrea Facci. Tecchi è stato il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia per 8 anni e non si è più ricandidato.

Andrea Facci, padovano di Abano Terme, gli è subentrato quest’anno. E come riferisce la Gazzetta dello Sport, i due presidenti sono stati a lungo intercettati dai Carabinieri di Monza che hanno compilato un dossier di 350 pagine.

Dossier che inchiodano i due dirigenti, autori di dichiarazioni telefoniche volgari e irriferibili. I due si sono scambiati parole sessiste, ridendo e scherzando sull’etica delle ragazze, il loro look, il loro corpo.

In una telefonata Tecchi dice a Facci, sempre secondo la Procura di Monza, di tutto. Esempio: “Quella è una bella f…, una porchetta”.

La reazione della Maccarani

L’ex Dt delle Farfalle, ancora incredula per l’allontanamento improvviso dalla palestra delle Farfalle, fatica a commentare questa storiaccia. “Davvero non mi capacito, sono sconvolta come due anni e mezzo fa quando è iniziata la vicenda. Queste persone per bene mi hanno fatto la predica, ma dove stanno il bene e le tutele che hanno promesso?”.

La ginnastica ritmica è nel ciclone dal 30 ottobre 2022 quando due ex Farfalle (Nadia Corradini e Anna Basta) hanno denunciato la direttrice Maccarani e la sua assistente Olga Tishina di maltrattamenti in palestra.

Un anno dopo c’è stato il processo sportivo con un verdetto inequivocabile: ammonizione per Maccarani, assolta la sua vice. Ma il processo, si disse, è da rifare. Il 13 agosto 2024 la Procura di Monza ha chiesto l’archiviazione per le due allenatrici e il 26 marzo scorso Emanuela Maccarani, 58 anni, alla guida delle Farfalle dal 1996, è stata licenziata in tronco dal nuovo Consiglio Federale. Ma non è finita qui. La telenovela prevede altre puntate.