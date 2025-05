L’australiano Luke Plapp, 24 anni, granatiere di Melbourne, alfiere del team australiano Jayco AIUla, ha vinto in solitaria l’ottava tappa del Giro d’Italia; primo al traguardo di Castelraimondo. Diego Ulissi, 35 anni, terzo al traguardo, è la nuova maglia rosa, secondo Fortunato. Il tappone appenninico ha ribaltato classifica e pronostici. Domenica 18 sulle Strade Bianche di Siena è attesa una nuova battaglia.

Salite e discese sull’Appennino

Ottava tappa, dal lungomare di Giulianova (Teramo) al subappenino di Castelraimondo (Macerata). Dall’Abruzzo alle Marche. Frazione di 197 km con 4 Gpm e due Sprint intermedi (Roccafluvione e Sarnano).

Dislivello importante di 3.800 metri. Tappone appenninico, praticamente senza un metro di pianura. Al via 173 corridori (47 italiani) di 23 squadre con lo sloveno Roglic in maglia rosa tallonato da Ayuso a 4 secondi da Del Torro a 9. Ne è uscita la tappa combattuta, come da pronostico. Classifica ribaltata.

Gara selettiva

Partenza ufficiale alle 12.29, le solite scaramucce iniziali, il traguardo intermedio di Roccafluvione dopo 50 km (primo Pedersen).Parte la fuga di giornata, Fortunato vince il secondo intermedio (Sarnano), attacco alla salita di Sassotetto (1.465 metri, prima categoria; 13,1 km al 7,4%, Max 14%).

Passa per primo Fortunato (40 punti); gruppo in ritardo di quasi 5 minuti. Mancano 90 km all’arrivo e ci sono ancora da fare due GPM. Lunga discesa tecnica di una trentina di chilometri verso il Gpm di Montelago (1.017 metri, terza categoria). Regge la fuga dei 13 battistrada ma quasi alle porte di Camerino (sede di una Università statale fondata nel 1336) si sganciano sette uomini tra cui Ulissi e Vendrame.

Scollinato Montelago (primo l’australiano Plapp) restano 45 km e il Gpm Gagliole (468 m.), 800 metri al 12%. Allunga Plapp, resta solo al comando inseguito da Ulissi, Kelderman e Arrieta, uno dei gregari di Pogacar.

Finale scoppietante

Ultimi 20 km, situazione immutata, Plapp sempre in testa passa Castel Santa Maria (515 m.),vince il Red Bull (2.500 euro), e punta deciso il traguardo. Ancora due strappi. La fatica si fa sentire. Supera Gagliole con un minuto di vantaggio sui più immediati inseguitori. Vola al traguardo e vince in solitaria, a braccia alzate. Un capolavoro. Dopo 38” arrivano Kelderman (secondo) e Ulissi(terzo ).

Ordine d’arrivo

1. Plapp in 4h44’20, 2. Kelderman (+0.38, 3. Ulissi (+0.38), 4. Arrieta (+1’22), 5. Prodhomme (+1’35), 6. Vendrame (+1’48), 7. Fortunato (+1’48), 8. Steinhauser (+2’59), 9. Bardet (+3’02),10. Martinelli (+4’27),

Classifica generale

1.Ulissi 2. Fortunato (+0.12), 3. Roglic (+0.17), 4. Ayuso (+0.20), 5. Del Toro (+0.26), 6. Tiberi (+0.44), 7. Poole (+0.47), 8. Storer (+0.50), 9. Mc Nulty (+0.51), 10. Simon Yates (+0.56).