A partire dalla 30ª Giornata di Campionato e durante le semifinali e la finale di Coppa Italia 2024/2025, la Lega Serie A introdurrà un’importante novità per migliorare l’esperienza dello spettatore e favorire la trasparenza nelle decisioni arbitrali. Il segnale del VARDict, ovvero le grafiche televisive che mostrano il controllo VAR in corso, verrà trasmesso sui maxischermi degli stadi. Questo permetterà ai tifosi presenti sugli spalti di essere informati su eventuali revisioni VAR o controlli di lunga durata.

L’audio dell’arbitro per maggiore trasparenza

Un’altra novità riguarda l’introduzione del segnale audio dell’arbitro, che sarà trasmesso all’interno degli stadi e in televisione durante le semifinali e la finale di Coppa Italia. Questa iniziativa, che segue una recente decisione dell’IFAB, consentirà ai tifosi e ai telespettatori di ascoltare direttamente la motivazione delle decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l’intervento del VAR per un On-Field Review (OFR).

Tecnologia all’avanguardia

Questa fase di sperimentazione sarà resa possibile grazie alla collaborazione con il partner tecnologico Hawk-Eye, che implementerà una soluzione specifica per trasmettere l’audio delle decisioni arbitrali. Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, ha commentato l’iniziativa dichiarando che l’obiettivo è rendere i processi decisionali sempre più chiari e comprensibili per tutti: “Siamo stati pionieri nell’introduzione di tecnologie come il VAR, il SAOT e la GLT, e ora siamo pronti ad avanzare con il VARDict e l’audio dell’arbitro per aumentare la trasparenza e l’interazione con il pubblico.”