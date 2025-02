Clamorose sorprese e solide certezze: lo sport non finisce mai di stupire. Settimana di favole e record coronata da una domenica sportiva incandescente. Si è visto di tutto di numerose discipline: atletica leggera, ciclismo, sci e volley femminile, calcio, rugby. Imprese da ricordare a lungo, giornate al cardiopalma. L’ItalAtletica ha registrato la carica dei sedicenni ai campionati italiani. Dietro Mattia Furlani e Larissa Iapichino c’è una baby Italia che spinge. Tre nomi su tutti: Daniele Inzoli, milanese, 16 anni (papà italiano, mamma camerunese) ha vinto nel lungo centrando la miglior misura italiana al coperto under 18. Hanno brillato la 15enne Kelly Doualla (record europeo nei 60) Alessia Succo (record del mondo sui 60 ostacoli). Senza dimenticare la 18enne Elisa Valensin finalista sui 400 e record italiano sui 200.

Sorprese nel calcio: crolla il Napoli a Como, l’Inter sola in vetta per la prima volta. E poi: ciclone Atalanta (5-0 a Empoli), scatto Champions Juventus (1-0 a Cagliari), Roma a caccia dell’Europa con una striscia record, Viola spenta a Verona. Morale nuova classifica in serie A: Inter 57, Napoli 56, Atalanta 54, Juventus 49, Lazio 47. Retegui sempre capo cannoniere con 21 reti. Unico neo il tracollo della Nazionale di rugby, piegata all’Olimpico di Roma da una Francia stellare (24-73). Ma vediamo gli Oscar.

LE REGINE DELLE NEVI – Federica Brignone e Mikaela Shiffrin. Fede dopo i due trionfi al Sestriere guida la classifica assoluta donne con 999 punti. Sua maestà Mikaela ha centrato il record di 100 successi in Coppa del Mondo: nessuna come lei. Più forte anche dei suoi demoni. A 29 anni è tornata la favola che si conosceva (8 ori ai Mondiali).

RE POGACAR – Tadej sa solo vincere. Ha trionfato alla UAE Tour, la sua prima corsa dell’anno. Ora l’aspetta l’Italia con le Strade Bianche (8 marzo) e la Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera (22 marzo). E’ il super favorito. Già 91 vittorie in carriera.

LOOKMAN SHOW – Il nigeriano della Dea, pallone d’oro africano, ha segnato una doppietta a Empoli. Uomo del match e Atalanta sul podio della serie A. Quarto nella classifica cannonieri con 12 reti, 2 in più di Lautaro.

LE BOMBER DEL VOLLEY – Paola Egonu e Ekaterina Antropova. Paola ha trascinato il Vero Volley Milano alla vittoria in trasferta sul Vallefoglia segnando 20 punti. Ekaterina ne ha segnati 32 portando il suo Scandicci a vincere sul Pinerolo (3-1). Scandicci e’ sempre secondo in classifica dietro la corazzata Conegliano.

IL MARCIATORE MONDIALE – Francesco Fortunato, 30 anni, pugliese di Andria, ha compiuto una impresa pazzesca nella gara dei 5.000 di marcia su pista agli Assoluti Indoor di Ancona: ha battuto di quasi 12” il record del mondo che durava da 30 anni. Pazzesco il suo tempo: 17’55”65. Demolito il primato stabilito dal russo Shchennkov nel 1995. Nessuno prima d’ora era riuscito a coprire la distanza stando sotto il muro dei 18 minuti. Una magia inaspettata. Applausi.