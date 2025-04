Gli Oscar di una domenica sportiva ricca di emozioni, record, piacevoli sorprese. Una domenica di Pasqua sorprendente in vari sport: automobilismo, ciclismo, ginnastica ritmica, calcio, volley.

Giusto coronamento di una settimana d’altri tempi: l’Inter in semifinale Champions (incontrerà il Barcellona), ma raggiunta dal Napoli in testa al campionato in seguito alla sconfitta di Bologna (gol di Orso al 94’); record del nuoto di due ragazze d’oro: la veneziana Alessandra Mao, 14 anni, trionfo nei 200 stile libero a Riccione: primato di precocità che la avvicina a Novella Calligaris e la fenomenale piemontese Sara Curtis, 18 anni, che ha battuto i record di Federica Pellegrini. Senza dimenticare Jasmine Paolini a Stoccarda piegata solo in semifinale dalla Sabalenka e il magnifico ritorno di Sinner sui campi da tennis, pronto per il Torneo di Roma. Ma vediamo gli Oscar.

Ferrari sul podio

LAMPO FERRARI – Alla “6 Ore di Imola” trionfa la Ferrari nel secondo round nel Mondiale Endurance con l’ Hypercar n. 51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi. Nella classe LMGT3 Valentino Rossi ha conquistato il secondo gradino nel podio.

In Arabia Saudita grandissimo Leclerc, primo podio stagionale dietro a Piastri (3 successi su 5 GP) e Verstappen. Un terzo posto conquistato con una strategia impeccabile. Hamilton solo settimo. Davanti a lui un buon Kimi Antonelli. Piastri , quarto podio consecutivo, nuovo leader della Formula1.

IL RITORNO DI EVENEPOEL – Remco Evenepoel, 25 anni, belga, 2 ori Olimpici (Cronometro e In Linea), e’ tornato in gara dopo un grave incidente ( dicembre 2024). Ad aprile ha annunciato il rientro alle corse. Venerdì ha debuttato, vincendo, alla Freccia del Bramante. Domenica è salito sul podio della Amstel con il danese Skijelmose e lo sloveno Pogacar. Fenomeno.

LA FARFALLA SOFIA – Sofia Raffaeli, 21 anni, ha trionfato a Baku nel concorso Generale della World Cup confermandosi la regina delle Farfalle e della Ginnastica Ritmica.

IL RUGGITO DI LECLERC – Il monegasco Charles Leclerc, 27 anni, ha portato per la prima volta la Rossa sul podio di questa stagione. Un ruggito dopo 4 gare di digiuno e rimpianti. Il terzo posto in Arabia sa di liberazione.

LE PANTERE VENETE – Il Prosecco Doc Imoco Conegliano ha sbancato Milano (3-0, gara due) più forte degli oltre 12.000 tifosi del Forum. Martedì al Palaverde di Treviso le ragazze del coach Santarelli si giocano il match ball scudetto del volley femminile Sarebbe l’ottavo tricolore del club, il settimo consecutivo. Imbattute da 2.268 giorni.