Record mondiali abbattuti (sci alpino, atletica), debutti eclatanti (MotoGp, Formula Uno), un fiume di gente alla maratona RomaOstia (13mila persone),sorprese incandescenti nella serie A (frana Milan, Roma di ferro), Palasport gremiti.

Lo sport è una miniera di emozioni, di brividi e di stupori come insegnano i Marquez, fratelli record, Super Fede e Mikaela Shiffrin (100 vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino). Il tutto aspettando l’apertura della stagione ciclistica (mercoledì il Trofeo Laigueglia, sabato Le Strade Bianche) e poi il calcio che non ti aspetti: frenata delle prime della classe ( Inter, Napoli e Atalanta), inferno Milan piegato dalla Lazio a San Siro (1-2). Il Milan non ne perdeva 3 di fila in campionato da 2 anni: sconfitto al 98esimo su rigore, ora è fuori dall’Europa.

Questa la classifica dopo 27 giornate: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Lazio 50, Juventus 49, Bologna 47, Fiorentina 45, Roma 43 ad un passo dall’Europa.

Ma vediamo gli Oscar della domenica.

Marc Marquez

Lo spagnolo, 32 anni, 151 podi in carriera e 8 Mondiali vinti, al debutto con la Ducati ha dominato il Gp Tailandia. “La spavalderia con cui ha giocato con gli avversari è stata disarmante” ha detto Bagnaia. Fenomeno.

Federica Brignone

La valdostana, 34enne, sulle nevi norvegesi è stata travolgente. La Brigone è ad un passo dalla sfera di cristallo. Guida la Coppa del Mondo con 1194 punti ed ha allungato la distanza su Lara Gut-Berhami (943 punti). Terza Sofia Goggia. Fede ha totalizzato 80 podi, soltanto 8 in meno di Alberto Tomba.

Armand Duplantis

Lo svedese nato in Usa di 26 anni, a Clermont Ferrand ha migliorato di un centimetro il suo mondiale con l’asta volando a 6.27. Si tratta del suo 11esimo record che corona un palmares esagerato: due medaglie d’oro alle Olimpiadi, due ori ai Mondiali, tre ori agli europei. Adesso diventa anche cantante, già inciso il primo singolo.

Kimi Antonelli

Il 18enne bolognese, studente al Salvemini di Casalecchio di Reno, ha debuttato in settimana al volante della Mercedes nei test ufficiali in Bahrein ed ha impressionato per talento e freddezza. Soltanto 4 anni fa correva in Kart. Ora guida la vettura che fu di Hamilton. Apperò.

Federico Pellegrino

il 34enne di Aosta ha vinto la medaglia d’argento nello sci di fondo ai mondiali di Trondheim in Norvegia. E dopo l’argento nella Sprint ha sfiorato il bronzo nella Skiatholon per 2 decimi. Il valdostano reduce da tre olimpiadi ( Russia, Corea del Sud, Cina) non finisce di stupire.

Claudio Ranieri

L’allenatore della Roma, il più anziano della serie A (73 anni), ha vinto in rimonta sul Como 2-1 indovinando i 5 cambi, in primis Saelemaekers e Dovbyk (i marcatori). Quarta vittoria consecutiva. Ora i giallorossi sono al sesto posto. La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti (23 in tutto) nel 2025.