Domenica di imprese, record, emozioni. In copertina: serie A, MotoGP, ciclismo sul pavé, snowboard nella storia, Mondiali di pattinaggio con una meravigliosa coppia sul ghiaccio, Niccolò Macii e Sara Conti, coppia nella vita e in pista, sul podio di Boston. Serie A ad una svolta: lo scudetto è un affare a due (Inter e Napoli); l’Atalanta (58) si è spenta a Firenze ed ora è tallonata dal Bologna (56), da Juventus (55), dalla Roma (52) e persino dalla coppia Lazio-Fiorentina (entrambe a 51). Disastro Milan (47). Sorpresa nella MotoGP: Pecco Bagnaia ha vinto il GP delle Americhe. Sul podio con Alex Marquez e il romano della VR46 Di Giannantonio. Quarto Morbidelli. Quattro Ducati nei primi 4 posti. Ciclismo da sogno: il danese Pedersen ha vinto la Gand dopo 56 Km di fuga solitaria. Ma Jonathan Milan è salito sul podio (terzo). Snowboard da favola: oro mondiale per la bergamasca Michela Moioli. A St. Moritz ha conquistato l’oro iridato dopo un argento e 3 bronzi. Tabù sfatato. Carriera da incorniciare: 48 podi e 3 Coppe del Mondo di specialità. Ma vediamo gli Oscar.

PECCO BAGNAIA – Ha dominato il GP delle Americhe interrompendo la serie d’oro di Marc Marquez. Ha toccato la velocità massima di 342,4 km/h. Ora il mondiale vede in testa ancora i due Marquez, Alex primo (87) e Marc secondo (86), ma Pecco incalza (75). Dopo 3 GP il mondiale è apertissimo.

MOISE KEAN – Ha trascinato la Fiorentina alla vittoria sull’Atalanta. In azzurro ha vinto la sfida con Retegui. Il bilancio di Kean è in crescendo: 16 reti in campionato. È il suo momento d’oro. Per la settima volta ha spaccato la gara con un gol super.

PAOLA EGONU – Il martello della Nazionale e del Volley Milano con 23 punti ha demolito Scandicci. Match da brividi finito 2-3 in 144 minuti. Milano ipoteca la finale tricolore. In gran spolvero le compagne Kurtagic (17), Sylla (11), Danesi (9).

FLORA TABANELLI – Titolo storico nel freestyle. In Svizzera la 17enne ha dominato nel Big Air, prima azzurra di sempre a trionfare (con il tifo di Tomba). La bolognese è una miniera di successi: oltre all’oro mondiale Flora vanta 9 podi in Coppa del Mondo, la Coppa di Big Air e quella Generale. Talento puro.

MADS PEDERSEN – Il fuoriclasse danese ha dominato la Gand-Wevelgem, prima corsa del trittico sul pavé. Ha infilato una fuga solitaria di 56 km. E’ il signore della Gand, corsa vinta 3 volte. A Gand ha firmato il successo n. 50 della carriera e domenica sarà al via del Giro delle Fiandre con Pippo Ganna e Pogacar. Tutto da vedere.