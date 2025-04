Domenica sportiva di grandi imprese, forti emozioni, record storici. In copertina star di prima grandezza come Pogacar e Verstappen, e giovani predestinati come Kimi Antonelli o i tennisti Cobolli (show a Bucarest) e l’italo argentino Darderi vittorioso a Marrakech. C’è poi stata una serie A sempre più entusiasmante e adrenalinica. La corsa per la Champions è affollatissima: 7 squadre alla caccia di un posto in Europa. Corsa da record alla Milano-Marathn con 36.000 sportivi e 106 Nazioni rappresentate. Podio Keniano tra gli uomini (Langat) e l’etiope Demise prima delle donne. Giornata da ricordare. Così come è da ricordare l’impresa della Volley Milano femminile, prima finalista per lo scudetto. Battuto Scandicci (3-1) in 4 set e 109 minuti davanti a 5.000 spettatori. Paola Egonu devastante. Ma vediamo gli Oscar.

TADEJ POGACAR – Lo sloveno, 26 anni, ha vinto il Giro delle Fiandre dominando campioni del calibro di Pedersen, Van der Poel, Van Aert. Ha centrato l’ottava Monumento. Come Merckx, Tadej 50 anni dopo, ha fatto il bis del 2023. Ora sotto cin la Roubaix (domenica prossima).

MAX VERSTAPPEN – Ha dominato il GP del Giappone mettendo in fila le McLaren. Norris e Piastri hanno preso una bella lezione dal campione. Il Tulipano, dopo la magia in qualifica, ha completato l’opera da fuoriclasse. Ora è secondo in classifica generale ad un solo punto da Norris.

FLAVIO COBOLLI – Il tennista romano, 22 anni, ha vinto a Bucarest il suo primo titolo ATP dominando l’argentino Baez in 2 set. Cobolli, ex terzino nelle giovanili della Roma di Bruno Conti, è passato al tennis con disinvoltura e i risultati gli danno ragione. Da lunedì 7 aprile è il n.36 del ranking mondiale.

SOFIA RAFFAELLI – La regina della ginnastica ritmica, 21 anni, marchigiana di Chiaravalle (Ancona), individualista della Nazionale di Ginnastica Ritmica, ha conquistato il bronzo al cerchio nella finale di Coppa del Mondo in Bulgaria.Dopo il bronzo ai Giochi Olimpici, Sofia ha messo a tacere il suo mondo carico di tensioni con una prestazione maiuscola.

ANDREA KIMI ANTONELLI – Il pilota della Mercedes, bolognese, 18 anni e 7 mesi, soprannominato Kimi, in Giappone ha fatto due record: 10 giri al comando e giro più veloce. Così ha conquistato il primato di più giovane di sempre al comando di una gara in F1. Il baby fenomeno ha tolto i record che Verstappen deteneva dal 2016. Ora è pronto per il primo podio in F1.

PAOLA EGONU – Il martello della Nazionale e della Numia Vero Volley Milano, 26 anni, ha trascinato in finale la squadra di coach Lavarini mettendo a segno 25 punti. Semplicemente devastante. Per la terza volta negli ultimi 4 anni il Vero Volley ha conquistato la finale scudetto.