Domenica sportiva da incorniciare. Calcio, tennis, pallavolo, atletica sugli scudi. Poker dí discipline sportive da copertina. Tiene banco il calcio, scudetto apertissimo: il Napoli ha frenato ancora, Conte stoppato dall’Udinese. Inter pronta a ripartire, Juve martedì ai playoff Champions (in casa col PSV) e mercoledì tocca alla Atalanta e Milan, giovedì 13 alla Roma. In gran spolvero il Milan con l’argentino Santiago Gimenez e l’Atalanta con Retegui alla sua sesta marcatura multipla stagionale. Lazio esagerata col Monza (5-1), Roma implacabile con Dybala a Venezia (1-0), scatto Cagliari (2-1) al Parma e frenata del Bologna a Lecce (0-0). Entusiasmo del tennis azzurro: a Rotterdam la coppia Bolelli-Vavassori hanno sollevato il trofeo, secondo titolo in stagione dopo quello vinto a gennaio ad Adelaide.

Conegliano nella storia: per la settima volta l’Imoco ha conquistato la Coppa Italia. La squadra di Santarelli ha arginato Paola Egonu (Volley Milano) che comunque ha segnato 24 punti. Un trionfo, il 27esimo del club, che entra così nell’Olimpo del volley femminile italiano.

C’è poi l’Italia che va veloce con due speranze azzurre: Kelly Doualla, 15 anni, velocista e Alessia Succo , 16 anni, ostacolista. Hanno sbriciolato il record sui 60 metri e i 60 ostacoli. In chiaroscuro lo sci alpino ai mondiali di Saalbach. Un altro forfait di Jacobs a New York ( influenza). A proposito di America: i Philadelphia hanno vinto contro tutti i pronostici il Super Bowl. Demolito il Kansas 40-22); il presidente Trump, tifoso del Kansas, ha abbandonato in anticipo lo stadio. Ma vediamo gli Oscar.

MATEO RETEGUI – Il bomber Italo-argentino della Atalanta, 25 anni, ha segnato 4 gol in trasferta a Verona. E’ il capocannoniere con 20 reti nella serie A. Ha allungato su Kean (15 reti) nella classifica marcatori. E’ candidato alla Scarpa d’oro.

FLORA TABANELLI – La 17enne modenese, cresciuta sul Cimone, ha vinto in Colorado la classifica del Big Air (acrobazie sugli sci). E’ la seconda italiana a conquistare la Coppa del Mondo dopo Silvia Bertagna nel 2018. Ora Flora può guardare con fiducia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

EGAN BERNAL – Il ciclista colombiano, cresciuto n Italia, 28 anni, a 1347 giorni dal terribile incidente (ha rischiato la paralisi) ha vinto il campionato nazionale a cronometro. Già alle spalle il lungo calvario della riabilitazione (6 interventi chirurgici). Il vincitore del Tour 2019 e del Giro 2021 sarà alla Corsa Rosa il prossimo maggio. Bentornato Egan.

LORENZO CANNONE – Il colosso fiorentino (1.90, 102 kg), 24 anni, terza linea ala del Benetton e della Nazionale, ha trascinato l’Italia alla prima vittoria al Sei Nazioni. E’ stato l’uomo del match, ma bene anche il vicentino Tommaso Allan (6 su 8 dalla piazzola).

BABY FENOMENI – L’Italia va veloce con Kelly e Alessia. Le ragazze hanno sbriciolato,a 15 e 16 anni, il record sui 60 metri e i 60 ostacoli. L’atletica azzurra ha 2 nuove stelle. Kelly, lodigiana di Sant’ Angelo, origini camerunesi, è nata a Pavia. Alessia Succo, torinese, liceale all’epstein nel capoluogo piemontese, è nata a Torino. Sogna i Giochi ma comincerà, dice, dai più abbordabili europei.