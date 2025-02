Durante Roma-Napoli, il tifo giallorosso ha trovato un nuovo tema di sfottò: l’invasione napoletana di Roccaraso. Gli striscioni esposti all’Olimpico hanno ironizzato sull’episodio che, la settimana precedente, aveva scatenato polemiche in Abruzzo. Seppur temuto, il caos previsto dalle autorità per la giornata del 2 febbraio non si è verificato, ma ai tifosi romanisti è bastato ciò che era accaduto in precedenza per trasformarlo in motivo di scherno.

L’invasione di Roccaraso e le polemiche

Tutto è nato quando migliaia di turisti napoletani hanno preso d’assalto la rinomata località sciistica abruzzese. Tra loro anche diversi tiktoker campani, impegnati nella promozione delle bellezze della zona. Tuttavia, la presenza così massiccia ha generato proteste tra i residenti e i turisti già presenti, che si sono ritrovati in difficoltà a causa dell’improvviso sovraffollamento. A rendere la vicenda ancora più controversa, l’attenzione della magistratura su possibili flussi di denaro sospetti tra la Campania e l’Abruzzo.



Gli striscioni dei tifosi romanisti

I romanisti non si sono lasciati sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto. In curva Sud è apparso il primo striscione con la scritta: “Roccaraso libera”, chiaro riferimento alla “liberazione” dalla folla partenopea. In tribuna Tevere, invece, è comparso uno striscione più pungente: “Roccaraso, tappate er naso!”. Infine, non poteva mancare un ultimo messaggio sarcastico rivolto agli abruzzesi: “Solidarietà alla popolazione di Roccaraso”, quasi a voler sottolineare il disagio subito dalla cittadina.