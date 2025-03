Grande rugby sabato 15 all’Olimpico di Roma, quinta e ultima giornata del prestigioso torneo Sei Nazioni. Alle 15.15 si gioca Italia-Irlanda, la penultima contro la terza. L’Italia reduce da due pesanti sconfitte con la Francia a Roma (24-73) e con l’Inghilterra a Londra (47-24) cerca il riscatto; l’Irlanda, a sua volta reduce dalla bruciante sconfitta interna con la capolista Franca (27-42), punta a conservare la posizione e sogna il blitz che le è riuscito alla seconda giornata in Scozia (18-32) e alla terza in Galles (18-27). Ma l’Olimpico è una incognita.

Fuori il capitano Lamaro

Sorpresa. Il c.t. Quesada fa ben sette cambi (rispetto alla formazione scesa in campo a Twickenham davanti a 82.000 spettatori), partendo dal capitano Michele Lamaro, colosso romano e punto di forza (anche) del Benetton; andrà comunque in panchina. Al suo posto inizialmente giocherà il veneto Manuel Zuliani, suo compagno nel club di Treviso. La fascia di capitano passa a Brex. Cinque cambi riguardano gli avanti: Ferrari, Lucchesi, Lamb, Lorenzo Cannone e appunto Zuliani al posto rispettivamente di Riccioni, Nicotera, Niccolò Cannone, Vintcent, Lamaro. Nel reparto tre quarti rientrano Page-Relo (mediano di mischia) e Allan (estremo), con Capuozzo che torna ala. Panchina: 6+2, con Marin giocatore polivalente a coprire più ruoli. Arbitrerà il match l’inglese Luke Pearce.

La formazione dell’Italia

Allan, Capuozzo, Brex, Meloncello, Monty Joane, Paolo Garbisi, Page-Relo, Lorenzo Cannone, Zuliani, Negri, Ruzza, Lamb, Ferrari, Lucchesi, Fischetti delle Zebre Parma. A disposizione: Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Nicolò Cannone, Lamaro e Ross Vintcent, Varney e Leonardo Marin.

Dove in tv

La sfida sarà in diretta su Sky Sport1 e Now con un ricco prepartita che scatterà dalle 14.30, con le leggende azzurre Diego Dominguez, Andrea De Rossi e Martin Castrogiovanni. Telecronista sarà come sempre Francesco Pierantozzi insieme a Federico Fusetti. A bordo campo ci sarà Moreno Molla.