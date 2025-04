Dominio senza fine. Il volley femminile Conegliano ha vinto martedì sera il settimo scudetto consecutivo; l’ottavo del club veneto. Nella bombonera del Palaverde di Treviso ha battuto in tre set e 81 minuti il quotato Vero Volley Milano con un punteggio limpido: 25-22, 25-20, 25-21. Le Pantere di coach Daniele Santarelli hanno centrato il quarto trofeo stagionale dopo Supercoppa, Coppa Italia e Mondiale. E non è finita qui. Tra una decina di giorni si giocherà a Istanbul la sua terza Champions nella Final Four del 3-4 maggio contro le turche del blasonato Vakifbank, la corazzata anatolica di coach Giovanni Guidetti e della schiacciatrice Caterina Bosetti, oro olimpico si Giochi di Parigi.

Regine d’Italia

Di fronte agli oltre 5.000 spettatori del PalaVerde di Villorba, le Pantere hanno sfruttato il primo match-ball casalingo e hanno chiuso sul 3-0 la serie finale scudetto con la Numia Vero Volley Milano che schierava le tre olimpioniche Paola Egonu, Alessia Orro e Anna Danesi. Questo ottavo scudetto è l’ennesimo trionfo frutto della programmazione con Monica De Gennaro, libero di 38 anni, che proprio martedì sera ha tagliato il traguardo delle 500 presenze in maglia gialloblù. Il libero del club veneto, nativa di Sorrento, è anche l’atleta più titolata del campionato italiano, avendo raggiunto sia Philips che Zambelli e trovandosi davanti solo lo storico trittico della Teodora Ravenna (12 scudetti consecutivi) formato da Benelli, Bernardi e Prati.

È dal 2016 che Conegliano domina la scena del volley femminile italiano. Ha sempre vinto lo scudetto con la sola eccezione del 2017 quando si è imposta Novara. Serata magica delle Pantere guidate alla perfezione dalla regista polacca Joanna Wolosz che ha scatenato le bocche di fuoco: la brasiliana Gaby (16 punti), la svedese Haak (22 punti) e la cinese Zhu Ting (6 punti). La Numia Vero Volley Milano nonostante i 18 punti della Egonu e i 10 della francese Heiene Cazaute ha dovuto arrendersi con qualche errore di troppo.

Tre gare di dominio assoluto

Il Prosecco Dc Imoco Conegliano ha sbrigato la finale scudetto con le prime tre gare: il 16 aprile in gara-1 ha battuto Milano 3-1. Poi non ha concesso nessun set: il 19 aprile ha sbancato il Forum di Assago 3-0 e martedì sera ha completato l’opera con analogo punteggio. Sugli scudi, oltre a Isabelle Haak – devastante in questa finale con 66 punti in tre partite – va rimarcata la prova della brasiliana Gaby, una schiacciatrice dalle giocate spettacolari. Ha detto la sudamericana a fine gara: “È la vittoria di una società incredibile: qui tutto è unico e funziona alla perfezione. Il nostro lavoro in palestra è solo l’ultimo tassello di un sistema perfetto. Dai presidenti, qui dirigenti, ai magazzinieri, ai tifosi. Una cosa fantastica”.