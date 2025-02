Torna l’Euro settimana del calcio. Di scena i playoff delle tre Coppe. Tre giorni d fuoco: da martedì 11 a giovedì 13. Tre italiane ai playoff della Champions: Juventus, Atalanta, Milan. Una nell’Europa League (Roma). La Lazio è già agli ottavi. Infine la Conference League: la sola squadra italiana presente, cioè la Fiorentina, si è già qualificata agli ottavi. Mai agli ottavi quattro italiane: chi affiancherà le già qualificate Inter, Lazio, Fiorentina? Atalanta, Milan, Juventus e Roma ci provano. Il pass vale 11 milioni. Solo l’Inghilterra può sperare di schierare un poker nella seconda fase della Champions, ma il Manchester City non parte favorito contro il Real Madrid.

E’ vero che nel 2002-2003 ci furono 4 italiane nelle prime 16 ma la formula prevedeva a quel punto 4 gironi da 4 squadre. Da quando il torneo europeo prevede invece un tabellone dopo il primo girone, non è mai successo che il nostro calcio fosse rappresentato da 4 club agli ottavi. Undici volte sono state 3, otto volte 2, in due occasioni una soltanto. Sarebbe quindi un risultato storico che ci aiuterebbe ad inseguire il quinto posto nella prossima edizione. Ma vediamo le quattro italiane impegnate in questa settimana, turni di andata.

JUVENTUS-PSV – Il campionato olandese sembrava nelle mani del PSV Eindhoven ma nelle ultime 5 giornate la squadra di Peter Bosz, ha ottenuto una sola vittoria, una sconfitta e tre pareggi. La rivale della Juventus rischia grosso, anche perché i bianconeri sono in netta crescita. E ora Motta può contare su Kolo Muani. Gli ottavi sono prioritari per il club della Signora.

BRUGES-ATALANTA – La squadra belga non sta brillando. Nell’ultimo incontro casalingo ha piegato a fatica (1-0) l’Oh Leuven. Decisivo Nilsson (17 presenze e 9 gol in questo campionato). E Gasperini ha a disposizione un Retegui dal piede caldo, quattro reti a Verona e capocannoniere in Serie A con 20.

FEYENOORD-MILAN – Trasferta olandese per i rossoneri nella tana di una squadra claudicante: un solo punto nelle ultime 4 giornate di campionato. Ma si sta risvegliando, ha vinto 3-0 il derby con lo Sparta. Occhi puntati sull’argentino, di nazionalità messicana, Santiago Gimenez, il bomber che proprio a Rotterdam ha segnato 65 gol in 105 presenze di cui 7 reti in 9 partite di Champions League. Il Milan è in emergenza: Musah squalificato, 4 fuori lista, più gli infortunati. Sono fuori: Sottil, Jimenez, Bondonee Jovic che comunque erano già stati esclusi a settembre. Mercoledì si annuncia una serata bollente.

PORTO-ROMA – Giovedì i giallorossi scenderanno nella tana portoghese del Porto. Ma la Roma ha il vento in poppa. A Venezia ha vinto con Dybala, anima della trequarti. Ranieri si gode anche un Mancini in gran spolvero e un Angelino pimpante che a Venezia ha conquistato con destrezza il rigore.