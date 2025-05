Il belga Wout Van Aert, 30 anni, capitano del team Visma – Lease a Bike, ha vinto la ottava tappa del Giro d’Italia, primo sul traguardo di Siena. Il messicano Isaac Del Toro, 21 anni, è la nuova maglia rosa. Tappa bellissima e selettiva nei 5 settori di Strade Bianche . Finale con una volata a due. Van Aert si è imposto con esperienza e tempistica nello strappo conclusivo.

IL GIORNO DEGLI STERRATI

Una domenica sulle Strade Bianche di Siena con il toscano Ulissi in maglia rosa, Italia in testa dopo 4 anni. Diego a 35 anni ha segnato il colpo più bello della carriera strappando sabato la maglia a Roglic e così, da buon toscano, si è presentato sullo sterrato di Siena in uno dei giorni più attesi del Giro.

Il tracciato delle Strade Bianche è diventato un classico tra i più amati in neanche 20 anni.

Cinque i settori proposti nella seconda parte della tappa; quasi 30 km. di sterrato prima dell’arrivo in Piazza del Campo. Il momento chiave della gara era da tutti considerato il tratto finale di 67 km. e così è stato.

Particolare attenzione è stata riservata ai 5 settori delle Strade Bianche: Pieve a Salti (8km.), Serravalle (9,3km.), San Martino in Grania (9,4 km.), Monteaperti (0.6km.) e Colle Pinzuto (2,4 km. al 15%). Gli altri settori hanno avuto pendenze dall’11 al 13%.

Al via 173 corridori ( 47 italiani) di 23 squadre. Alla partenza da Gubbio la classifica generale vedeva al comando Ulissi tallonato da Fortunato; azzurri seguiti da Roglic, Ayuso, Del Toro, Tiberi. Tutto cambiato. La tappa Gubbio-Siena, di 181km. ha presentato 2 GPM ( la Cima e San Martino) e 2 Sprint: a Mercatale e a Sinalunga.

Due Sprint nei primi 91 km. Poi è cominciato l’inferno, l’inevitabile selezione, le cadute, l’ultimo km sul lastricato: 500 metri al 16% in via Santa Caterina. Una ottava tappa da ricordare. E lunedì riposo.

SPETTACOLO SULLLE STRADE BIANCHE

Partenza da Gubbio alle 13.07, primi allunghi, quattro in fuga, si uniscono altri due (Lamperti e Van der Hoorn), Hermans spassa per primo sul GPM “La Cima”, discesa veloce verso lo Sprint intermedio di Sinalunga posto al km 91, prima dello sterrato. Il sestetto sempre al comando. Prudenza calcolata in una delle tappe più difficili del Giro d’Italia. A 100 km dall’arrivo la situazione è immutata.La corsa si accende a 20 km dal traguardo. Quattro corridori in fuga: Del Toro, Bernal, Van Aert, Vacek.

Del Toro apre il gas nel quinto settore seguito dal solo Van Aert e vince il Red Bull Km. I due volano al traguardo di comune accordo. Arrivano in Piazza del Campo, cuore di Siena, dopo il muro di Santa Caterina, alle 17.22 tra due ali di folla in delirio. Volatona a due. Vince Van Aert dopo nove mesi di digiuno. Al traguardo piangono entrambi. Ulissi arriva dopo 5’10, tra gli applausi.

ORDINE DI ARRIVO DEL GIRO

1. Van Aert in 4h15’08”, 2. Del Toro, 3. Ciccone (+0.58), 4. Carapaz (+0.58), 5. Simon Yates (+1’), 6. Tiberi (+1.07), 7. Ayuso (+1.07), 8. Aresman (+1.10), 9. Bernal (+1.10), 10. Adam Yates (+1.10).

CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO

1. Del Toro, 2. Ayuso (+1.13), 3. Tiberi (+1.30), 4. Carapaz (+1.40), 5. Ciccone (+1.41), 6. Simon Yates (+1.42), 7. Bernal (+1.57), 8. Mc Nulty (+1.59), 9. Adam Yates (+2.01), 10. Roglic (+2.25).