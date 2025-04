Nelson Oliveira, 36 anni, portoghese, alfiere della UAE, ha vinto in volata la seconda tappa del Giro d’Abruzzo. Primo al traguardo di Penne. Filippo Fiorelli in virtù del secondo posto di martedì e di mercoledì si è guadagnato la maglia di leader per 2” su Alessandro Covi. Decisivo l’abbuono di 6” conquistato a Penne.

Gara con due Gpm

Si sapeva da tempo che questa seconda tappa del Giro d’Abruzzo – la Tocco da Casauria-Penne di 138 km e due Gpm – era ricca di insidie e sorprese. Timori e previsioni puntualmente confermate. Ne è uscita la frazione che ci si aspettava: dura, selettiva.

Partenza a mezzogiorno in punto da Tocco da Casauria (Pescara) alle falde del Monte Morrone, catena della Maiella. Le solite scaramucce d’assaggio e dopo 46 minuti la Carovana approccia il primo Gpm di giornata: Forcella di Acciano (4,7 km al 9,5%). I primi a scollinare sono Petilli e Zoccarato. I due battistrada insistono. Petilli passa per primo anche al traguardo volante di Ofena ma subito dopo è assorbito dal gruppo. Fuga terminata a 40 km dall’arrivo. Zoccarato resta così solo al comando e fa suo il Gpm di Forca di Penne, uno dei principali passi del massiccio del Gran Sasso d’Italia. La UAE pilota la caccia a Zoccarato ma senza strafare. Ultimi 20 km, il vantaggio del fuggitivo e’ ridotto ad una ventina di secondi.

Gran finale

Il gruppo si prepara per gli ultimi e temuti 3 km, un tracciato al 5,7% con punte del 10%. Assorbito anche Zoccarato, il gruppo molto ridotto, infila compatto la fase conclusiva. Tensione alle stelle. Si accende la bagarre nella discesa che precede la salita di Penne. A 1.200 metri dal traguardo sgomma Oliveira con una accelerazione violenta e vince a braccia alzate,meritatamente. Per il team di Pogacar la vittoria di Oliveira è il 27esimo successo stagionale.

Ordine di arrivo

1. Oliveira in 3h21’19”, poi tutti con lo stesso tempo: 2. Fiorelli, 3. Brenner, 4. Covi, 5. Bennett, 6. Fancellu, 7. Raccani, 8. Araya, 9. Dennis Lock, 10. Jose Juan Prieto, 11. Howson, 12. Masciarelli, 13. Zimmermann, 14. Valerio Conti, 15. Pablo Torres.