Un nuovo dramma scuote il mondo della boxe. Il pugile nigeriano Segun “Success” Olanrewaju, ex campione nazionale e dell’Africa occidentale dei pesi massimi leggeri, ha perso la vita durante un incontro in Ghana. Sabato scorso, mentre affrontava il ghanese Jon Mbanugu alla Bukom Boxing Arena di Accra, Olanrewaju è crollato improvvisamente sul ring nel terzo round. Il combattimento faceva parte dell’evento ‘Fight Night 15’ della Ghana Professional Boxing League. La sua caduta, avvenuta senza segni premonitori evidenti, ha lasciato attoniti spettatori e addetti ai lavori.

Gli ultimi istanti

Al momento del collasso, Olanrewaju era in vantaggio ai punti. Nel video dell’incontro si vede il pugile nigeriano sferrare alcuni colpi prima di barcollare e accasciarsi sulle corde. L’immediato intervento dell’arbitro, dei tecnici e del personale medico non è bastato: il 31enne è stato trasportato d’urgenza al Korle-Bu Teaching Hospital di Accra, dove è stato dichiarato morto. Sebbene la causa ufficiale del decesso non sia stata ancora confermata, si sospetta un arresto cardiaco.

RIP 🕊🕯💔🙏 Watch the shocking moment Nigerian boxer Olanrewaju Segun ‘Success’ collapsed and tragically died during a bout Lastnight, in ghana against Jon Mbanugu in Ghana. 🇬🇭 .#fightgistmedia #ripsuccess #Ripolanrewajusegun pic.twitter.com/SCYqnQNeHl — Fight Gist media (@Fightgistmedia) March 30, 2025

Lutto nel mondo della boxe

La comunità pugilistica ha reso omaggio alla sua memoria, ricordandolo con affetto. Il suo avversario, Jon Mbanugu, profondamente scosso dall’accaduto, ha espresso cordoglio alla famiglia del pugile scomparso.