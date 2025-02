I Philadelphia Eagles hanno conquistato la cinquantanovesima edizione del Super Bowl, superando i Kansas City Chiefs con un netto 40 a 22. La vittoria ha sorpreso non solo per il punteggio, ma soprattutto per il modo in cui è arrivata: gli Eagles hanno praticamente dominato la partita, contro una squadra che aveva vinto gli ultimi due Super Bowl e cercava di diventare la prima nella storia della NFL a trionfare tre volte di fila. La finale si è giocata al Caesars Superdome di New Orleans, e per la prima volta nella storia della lega, era presente allo stadio il presidente degli Stati Uniti in carica, aggiungendo ulteriore solennità all’evento.

La storia degli Eagles al Super Bowl

Questo trionfo rappresenta la seconda vittoria dei Philadelphia Eagles al Super Bowl, dopo quella del 2018. Tuttavia, la squadra aveva già conquistato tre titoli NFL nel 1948, 1949 e 1960, quando ancora il campionato non prevedeva la finale chiamata “Super Bowl”. Curiosamente, le due squadre si erano già affrontate in finale due anni fa, con i Chiefs vincitori di una partita molto equilibrata, terminata 38-35. Questa volta, però, il copione è stato completamente diverso.

🏈 Superbowl LIX Highlights 🏈 🔴 Kansas City Chiefs 22-40 Philadelphia Eagles 🟢 ▪️ The Philadelphia Eagles has won the Super Bowl LIX 🏆🦅 📺: #KCvsPHI on FOX#SBLIX | #Superbowlpic.twitter.com/lruhPkcOdq — San Diego Strong (@PadresStrong) February 10, 2025

Il dominio

Gli Eagles hanno preso il controllo della partita sin dai primi minuti. Nei primi due quarti, hanno mostrato una grande efficienza offensiva e una difesa impenetrabile. A metà gara, il punteggio era già 24-0 a favore di Philadelphia. La difesa degli Eagles ha saputo contenere efficacemente Patrick Mahomes, considerato il miglior quarterback al mondo, costringendolo a lanci sotto pressione, intercettando i suoi passaggi e placcandolo prima ancora che potesse sviluppare le azioni offensive.

I momenti chiave

Nel primo tempo, gli Eagles hanno segnato ben tre touchdown. Il primo è arrivato grazie al quarterback Jalen Hurts, che ha superato la linea di fondo con la palla in mano. Il secondo è stato opera del difensore Cooper DeJean, che ha intercettato un passaggio errato di Mahomes, riportandolo in touchdown. Infine, a un minuto e mezzo dalla fine del secondo quarto, A.J. Brown ha segnato il terzo touchdown su un perfetto passaggio di Hurts sul lato sinistro del campo.

Un secondo tempo di conferme

Il secondo tempo ha visto il proseguimento del dominio degli Eagles. Hurts ha continuato a brillare, alternando passaggi precisi a corse spettacolari con la palla in mano, dimostrando la sua versatilità. Un calcio di Jake Elliott ha portato il punteggio sul 27-0, seguito da un incredibile lancio di 50 metri di Hurts che ha permesso a DeVonta Smith di segnare un altro touchdown, portando gli Eagles sul 34-0. Solo alla fine del terzo quarto i Chiefs sono riusciti a segnare il loro primo touchdown grazie a Xavier Worthy, ma il divario era ormai incolmabile.

L’ultimo quarto non ha riservato grandi sorprese. Gli Eagles hanno aggiunto due calci, mentre i Chiefs hanno segnato altri due touchdown per ridurre il margine della sconfitta. Tuttavia, a tre minuti dalla fine, i giocatori e lo staff di Philadelphia avevano già iniziato i festeggiamenti, culminati con il tradizionale gavettone all’allenatore Nick Sirianni, 43 anni.