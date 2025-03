È sempre Federica Brignone, la tigre valdostana ha ruggito ancora. Ha dominato il Gigante di Are (Svezia) rifilando addirittura un secondo e mezzo ad Alice Robinson, seconda.

Per l’azzurra si tratta della nona vittoria stagionale in Coppa del Mondo . Con questo successo ha ulteriormente aumentato il vantaggio in classifica generale sulla Svizzera Lara Gut-Beharami (nona) portandolo a quota 332.

Nella seconda manche Sofia Goggia ha sbagliato, è entrata in rotazione ed è uscita non confermando così il secondo posto della prima frazione conclusa dietro a Federica. Per la Brignone il trionfo svedese coincide comunque la 35esima vittoria in carriera e l’80esimo podio. Out anche Mikaela Shiffrin. Domenica lo slalom, poi il prossimo weekend l’appuntamento cruciale a La Thuile.

Federica Brignone domina e incanta

Federica Brignone ha incantato dominando entrambe le manche facendo segnare un incredibile 1.52.67pennellando sulla neve primaverile al limite della perfezione.

Al termine della straordinaria performance Federica ha detto di non guardare la classifica ma di avere la consapevolezza e “l’istinto giusto che mi dice come e dove spingere ma poi cerco di essere tattica nei passaggi che richiedono attenzione e tenere le linee giuste. Riesco a portare in gara tutto quello che provo in allenamento , forse è questo il mio segreto in stagione”.

L’azzurra è ancora una volta davanti a tutti in questa Coppa del Mondo che la vede sempre più protagonista. E aggiunge: “Quando ho tagliato il traguardo sono rimasta un po’ sorpresa, non pensavo sinceramente di essere così avanti. In questo momento sono molto presente e totalmente lucida quando scio. Lascio le emozioni fuori dalla mia testa anche se le sento dentro di me”.