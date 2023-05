Insulti a Vlahovic, la questura di Bergamo emette 9 daspo

La questura di Bergamo ha emesso stamane 9 daspo nei confronti di altrettanti tifosi ritenuti responsabili di ripetuti cori, con sfondo di discriminazione razziale, nei confronti di Vlahovic, durante l’incontro Atalanta-Juventus disputato lo scorso 7 maggio a Bergamo. I divieti di accesso alle manifestazioni sportive impediranno ai tifosi l’ingresso alle strutture sportive per un periodo che andrà da 1 a 5 anni.

Insulti a Vlahovic, la nota della questura di Bergamo

“Si è trattato di condotte di estremo disvalore sociale e morale che hanno comportato l’unanime condanna dell’evento – spiegano dalla questura -. Gli accertamenti hanno permesso di individuare chiaramente i tifosi destinatari della misura attraverso la visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza”.

Per due tifosi, oltre al Daspo, si aggiunge la richiesta dell’obbligo di firma in occasione delle future partite dell’Atalanta, in quanto già responsabili di atti violenti nel corso di precedenti incontri di calcio e per questo già sanzionati. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri tifosi che hanno partecipato ai cori discriminatori.