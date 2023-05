Chiusa la curva dell’Atalanta dopo i cori razzisti contro Vlahovic

La curva nord dell’Atalanta è stata chiusa per un turno dal giudice sportivo a causa dei cori razzisti indirizzati al centravanti della Juventus Dusan Vlahovic. Il settore Pisani resterà quindi chiuso per la gara che l’Atalanta giocherà in casa il prossimo 20 maggio contro il Verona.

Chiusa curva Atalanta dopo cori razzisti contro Vlahovic

L’attaccante bianconero, entrato nella ripresa, è stato insultato da una parte della curva con il coro ‘sei uno zingaro‘. Vlahovic, nei minuti di recupero, ha realizzato la rete del definitivo 2-0 bianconero ed è stato ammonito dall’arbitro Doveri per l’esultanza giudicata non regolare. Il calciatore prima si è messo il dito a tappare la bocca, poi ha ‘invitato’ la curva nerazzurra a proseguire con gli insulti. Già in passato, quando militava nella Fiorentina, Vlahovic era stato apostrofato con lo stesso coro a Bergamo, anche durante un’intervista televisiva post-partita.