24 settembre 2024. La Roma esonerava Daniele De Rossi e in un comunicato spiegava: “Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, ma l’abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”. Detto, fatto. Preso Juric e ora… esonerato anche lui. Forse, “la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione”, è proprio questa: esonerare tutti.