Italia show ai Mondiali di sci alpino in Austria. Il quartetto azzurro sul tetto del mondo. L’oro che non ti aspetti. A Saalbach il cielo si è tinto subito di azzurro con un Parallelo da antologia. Impresa conquistata da due uomini e due donne da copertina: Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb. E’ la prima volta che il nostro quartetto arriva davanti a tutti. Sono state due ore elettrizzanti sul pendio austriaco con un finale da cineteca.

Impresa epica

Agli ottavi di finale i “fantastici quattro” si sono sbarazzati dell’Ucraina con una semplicità disarmante. Ai quarti hanno battuto la Francia 3-1, in semifinale beffata la star Hector(Svezia) da una Della Mea in stato di grazia.

Poi Vinatzer a sua volta è stato beffato da Jakobsen per un solo centesimo. Immediata la reazione della Collomb; nell’ultima prova l’Italia, nonostante la sconfitta di Della Vite, ha guadagnato la finale per un solo centesimo. In finale gli azzurri se la sono giocata con la Svizzera battuta per 45 centesimi totali di distacco.

Entusiasmo alle stelle per il quartetto azzurro iridato. La formula del Parallelo ha esaltato lo spettacolo. Vinatzer è stato l’eroe e il trascinatore: per il 25enne altoatesino è la terza medaglia ai mondiali, avendo conquistato anche due bronzi in precedenti edizioni.

Ma a Saalbach è nata una stella: Giorgia Collomb, 18 anni, valdostana. La formula del Parallelo a squadre ( sfida con 2 uomini e 2 donne per ciascuna nazione, con un tabellone tipo tennis ) si è rivelata uno show.

Battute a sorpresa nazioni come la Norvegia, Svizzera, Austria, Svezia, Stati Uniti, un quintetto di candidate al podio. Ed invece l’ha spuntata l’Italia: un oro mai visto. Primo trionfo azzurro in questa specialità.

I fantastici quattro

Giorgia Collomb. La valdostana, 18 anni, è stata la sorpresa maggiore. Ai Giochi Giovanili aveva vinto medaglie tre discipline. In Austria si è superata. Ha detto:” Sapevamo di essere veloci, ma quando sei al cancelletto si azzera tutto”.

Lara Della Mea. Friulana di Tarvisio, 25 anni, una veterana più che affidabile. Sul podio ai mondiali di Are 2019. Ora questo meritatissimo oro del Parallelo squadre miste.

Ha detto:” Ci siamo gasati a vicenda dopo ogni discesa e questo ha fatto la differenza”.

Filippo Della Vite. Bergamasco, 24 anni, ha esordito nelle gare FIS nel 2018. Poi è stato tutto un crescendo. In Austria ha coronato una e carriera con l’oro nel Parallelo. Euforico a fine gara:” Serata top: bravi ma pure fortunati. Abbiamo battuto la Svezia per un solo centesimo”.

Alex Vinatzer. Il bolzanino, 26 anni, ha trascinato il quartetto con esperienza e talento. A Saalbach ha vinto la sua terza maglia iridata dopo i bronzi di Are 2019 e Courchevel 2023. Ha ammesso a fine gara:” Forse non eravamo i favoriti, ma quando c’è’ lo spirito giusto i valori cambiano”.