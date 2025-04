Per la Juventus arriva la decisione del Tribunale: richiesta respinta, ecco quel che succede adesso e le prossime tappe della vicenda

Richiesta respinta, il processo va avanti. La Juventus incassa una ‘sconfitta’ nelle aule del Tribunale di Roma dove si sta celebrando il processo relativo alle inchieste su plusvalenze e manovre stipendi.

Un procedimento che vede sul banco degli imputati tutta o quasi la precedente dirigenza della società bianconera: dall’ex presidente Agnelli a Pavel Nedved (ex vicepresidente), passando per l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene a Fabio Paratici, ex responsabile dell’area tecnica. Proprio i legali della Juventus e degli ex dirigenti coinvolti avevano presentato una richiesta di annullare la richiesta di rinvio a giudizio per due vizi di forma, ma il Gup di Roma, Anna Maria Gavoni, ha respinto questa richiesta: dunque il processo andrà avanti.

A comunicarlo è stato il Codacons che si è costituito parte civile nel processo. Stando all’associazione dei consumatori, il Gup ha detto no alle eccezioni presentate dalla difesa, accogliendo dunque le richieste dello stesso Codacons e della Procura di Roma.

Juventus, il processo va avanti: cosa succede

Dal Gup della Procura di Roma è arrivata quindi una tripla risposta negativa alle richieste avanzate dai legali della Juventus e degli imputati.

Respinta, in quanto giudicata inammissibile, la richiesta di incidente probatorio. Giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale. No anche alla richiesta di nullità del rinvio a giudizio. Con questa decisione, dunque, il processo andrà avanti ed entrerà nel vivo nelle prossime settimane con la discussione di Procura e parti civili e gli interrogatori di alcuni degli indagati. La prossima udienza è fissata per il prossimo 19 maggio.

Il processo, come detto, riguarda il caso plusvalenze e manovre stipendi che è già stato giudicato, e sanzionato, a livello sportivo. Per la Juventus nel 2022/2023 arrivò la sanzione pesantissima della giustizia sportiva con una penalizzazione di 10 punti e l’esclusione dalle coppe che resterà una macchia nel curriculum della società.

In seguito all’inchiesta, furono praticamente azzerati i vertici societari con l’addio di Andrea Agnelli, di Nedved e di tutti i dirigenti che avevano guidato la società negli anni precedenti. Una vicenda che ancora accende il dibattito e che ha fatto molto discutere per le sanzioni comminate alla Juve e ai suoi dirigenti e per la velocità di giudizio della giustizia sportiva che ha emesso la propria sentenza senza che si arrivasse ad attendere il pronunciamento del tribunale.