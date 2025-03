E’ ufficiale: la Juventus ha esonerato l’allenatore Thiago Motta. Al suo posto arriverà Igor Tudor, 46 anni, croato, ex bianconero (1998-2005) e poi nella stagione 2006-2007). In Italia ha allenato per due stagioni l’Udinese. Attualmente Motta è con la famiglia in Portogallo.

I dettagki ce li dà Emanuele Gamba su Repubblica.

La Juventus ha esonerato Thiago Motta, adesso è ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore bianconero. Il tecnico croato, 46 anni, è atteso in serata a Torino e domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Tudor firma un contratto per quattro mesi: guiderà la squadra nelle ultime 9 partite di campionato e anche nel Mondiale per club dal 14 giugno al 13 luglio. Guadagnerà circa 500 mila euro netti fino a fine stagione, più bonus. Soprattutto, con la qualificazione alla prossima Champions League scatterà il rinnovo automatico fino al 2026.

Juventus finalmente ha deciso

Il club bianconero ha traccheggiato per una settimana, dal disastro di Firenze a oggi, e ha poi rivisto la decisione presa a caldo di concedere a Thiago Motta un’ultima possibilità contro il Genoa, sabato 29, negandogli anche quell’ultima spiaggia, segno che i rapporti erano ormai irrecuperabili. Motta, che ha un contratto fino al 2028 da tre milioni l’anno, è stato silurato a distanza: si trova a Cascais, dove vive con la sua famiglia. Sarebbe rientrato dal Portogallo oggi in serata per dirigere l’allenamento di lunedì mattina (poi posticipato al pomeriggio per poterlo farlo dirigere a Tudor): gli hanno almeno risparmiato il viaggio.