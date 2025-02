Nell’ultima giornata di Serie A, la ventitreesima, sono diversi i casi da moviola che hanno sollevato discussioni per episodi arbitrali controversi. Ecco un’analisi dei casi più discussi:

La moviola di Milan-Inter

Il derby tra Milan e Inter ha lasciato numerose polemiche, con episodi arbitrali contestati e decisioni che hanno fatto discutere. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha espresso il suo disappunto per il mancato rigore concesso alla sua squadra, oltre a tornare sulle reti annullate ai nerazzurri. La partita è stata caratterizzata da ben tre gol non convalidati all’Inter, episodi che hanno generato tensioni e discussioni.

Al 7’, al 32’ e al 18’ del secondo tempo, le reti dei nerazzurri sono state annullate per tre motivi distinti: il fuorigioco di Lautaro Martinez, quello di Barella e un fallo di Dumfries su Theo Hernandez, avvenuto mentre il pallone era ancora in gioco. Al 35’ del primo tempo, inoltre, non è stato assegnato un calcio d’angolo all’Inter, un episodio sfuggito alla direzione arbitrale. Il vantaggio del Milan, invece, è regolare: l’azione nasce da un controllo corretto.

Nella ripresa, il cartellino giallo mostrato a Bastoni per un fallo su Leao al 7’ è stato giudicato corretto. Tuttavia, l’episodio più controverso arriva al 25’, quando Thuram riceve un calcio da dietro da Pavlovic prima dell’intervento di Theo Hernandez sul pallone. Il Var, con Chiffi e Di Paolo, ha ritenuto il contatto troppo lieve e non decisivo, lasciando così irrisolti i dubbi sulla mancata concessione del rigore all’Inter.

La moviola di Roma-Napoli

L’arbitro Fabbri commette un errore all’inizio della gara. Al 14’ del primo tempo ammonisce Politano per simulazione, una decisione esagerata considerando che le immagini mostrano un possibile fallo da rigore. Politano arriva prima sul pallone e viene toccato sulla punta del piede da Pisilli, che intercetta la sua traiettoria.

La gestione disciplinare di Fabbri è stata poco coerente. Al 22’ del secondo tempo manca un cartellino giallo a Lukaku per un intervento in ritardo su Paredes. Anche al 18’ della ripresa Jesus avrebbe potuto essere ammonito. Al 32’, il Napoli protesta per un contatto in area tra Koné e McTominay. C’è una mano sulla schiena, ma Fabbri, ben posizionato, lascia correre.

La moviola di Juventus-Empoli

Juventus-Empoli è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali discutibili. Al 4’ l’Empoli passa in vantaggio con De Sciglio, ma il Var controlla la posizione di Cacace, giudicandola regolare. Al 7’, un errore di Locatelli in area bianconera permette a Esposito di servire Maleh, che cade dopo un contatto con Weah. Zufferli lascia proseguire e concede la rimessa dal fondo.

Al 15’ l’arbitro assegna un rigore all’Empoli per un fallo di Di Gregorio su Maleh, ma il Var interviene per un tocco di mano di Anjorin nell’azione precedente. Dopo l’on field review, il penalty viene revocato. Nel primo tempo arrivano anche due ammonizioni: Gyasi al 37’ per un fallo su Koopmeiners e Maleh al 40’ su Kolo Muani.

Al 60’, Kolo Muani segna dopo un contrasto con Goglichidze, che cade a terra, ma il direttore di gara convalida. Dubbi anche sulla sua posizione nel gol del raddoppio. All’84’ Maleh rimedia il secondo giallo per un fallo su Nico Gonzalez e viene espulso. Nel finale, Vlahovic protesta per un contatto con Marianucci al 90’, ma l’arbitro lascia correre.