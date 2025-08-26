Azzurre del Volley da sogno. Straripanti. Battuto anche il quotato Belgio 3-1 dopo una battaglia rovente.

I parziali fotografano il match: 25-16, 25-16,21-25, 25-16.

La terza e ultima giornata della fase a gironi dei mondiali femminili dí pallavolo in Thailandia si è conclusa nel migliore dei modi.

Le azzurre hanno conquistato il primato nella Pool B garantendosi così un miglior incrocio nel prossimo turno.

La vittoria col Belgio ha avuto qualche sussulto di troppo ma alla fine hanno prevalso il carattere e il talento delle ragazze di Velasco. Top Scorer del match Paola Egonu con 28 punti seguita da Stella Nervini (14), dall’ottima Fahr (11) e dalle veterane Danesi e Sylla con 8 punti a testa.

Il set lasciato per strada dalle azzurre va interpretato comunque come un dato positivo perché allunga la concentrazione e la tenuta psicofisica delle atlete.

Nel finale l’Italia ha dovuto fare a meno della sua capitana Anna Danesi rimasta in panchina per un episodio di tachicardia che non è una novità per lei come ha raccontato ai microfoni della Rai.

Su tutte per l’Italia una monumentale De Gennaro. Agli ottavi di finale l’Italia se la vedrà con la Germania o la Polonia.

LA GARA PIÙ DURA DELLA FASE ELIMINATORIA

La capitana Anna Danesi aveva messo in guardia alla vigilia del match: “Con il Belgio è un esame mondiale. Sarà la gara più dura della fase eliminatoria”. Previsione azzeccata. Il Belgio è arrivato all’appuntamento con le azzurre avendo battuto 3-0 prima Cuba e poi la Slovacchia.

L’Italia aveva fatto altrettanto. Aveva asfaltato la Slovacchia in 62 minuti, Cuba addirittura un 53. Paola Egonu mattatrice: 15 punti con le ragazze di Bratislava, 12 con le caraibiche.

Per l’occasione il Ct Velasco aveva fatto riposare le titolari ed inserito il resto della rosa. Cioè Fersino, Sartori, Omoruyi, Giovannini, Antropova. Indisponibile per infortunio Carlotta Cambi (già rientrata).

Anche con le seconde linee l’Italia ha allungato la sua striscia vincente (31 vittorie di fila) iniziata il primo giugno 2024. Da allora una marcia trionfale: 8 successi nella Nations 2024, 6 ai Giochi di Parigi,15 nella Nations 2025, 2 nell’ultimo Mondiale.

DA SABATO LE AZZURRE DEL VOLLEY A BANGKOK

Archiviati gli ottavi di finale a Phuket (l’isola più turistica e popolare della Thailandia del sud) i Mondiali si trasferiscono nella capitale Bangkok dove il 3-4 settembre si giocheranno i quarti. Incontri da dentro o fuori. La finale per il primo posto si disputerà domenica 7 settembre alle 14,30.