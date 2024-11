La penalizzazione è spaventosa: il club ora crolla in classifica

Alla fine è arrivata e la penalizzazione è davvero spaventosa. Tutto da rifare per il club che crolla in classifica.

Il calcio è, senza ombra di dubbio, il gioco più bello del mondo, è sicuramente il più seguito e proprio per questo immancabilmente è costellato di polemiche e pregiudizi. Quando nel mondo del pallone, poi, i soldi e le entrate hanno iniziato a farla d padrone tutto è peggiorato a dismisura.

Le società di calcio, oggi, non sono più quelle di una volta e non è il classico modo di dire di chi ormai ha passato i quaranta. Le squadre di calcio, ai giorni nostri, non sono più solamente i colori, il tifo, la città, il Presidente tifoso capace di indebitarsi pur di vedere la propria squadra trionfare o quanto meno resistere e tenere alta la bandiare.

Ci troviamo dinanzi a società che, al giorno d’oggi, sono quotate in borsa, hanno bilanci da far quadrare e soci ai quali rendere conto a fine anno. Soci che, nella maggiora parte dei casi, non sono i tifosi, contenti di stringere la cinghia, tagliare spese, pur di seguire la propria squdra la domenica.

12 punti di penalizzazione: la squadra crolla in campionato

I soci di cui parliamo sono azionisti, sono freddi investitori che più che ai risultati sul campo guardano al proprio portafogli. In questo scenario il calcio moderno è, se possibile, ancora di più vittima di polemiche, critiche, pregiudizi. Una volta nel calcio in Italia eravamo tutti allenatori, oggi siamo tutti avvoocati e finanzieri. Per questo la decisione della FIGC che in queste ore sta circolando è destinata ad accendere settimane di polemiche e critiche. Tutti abbiamo assistito allo sfogo di Conte, l’allenatore del Napoli, dopo la partita con l’Inter nei confronti del Var.

Lo stesso Var, in effetti, che doveva essere lo strumento capace di riportare un poco di serenità, nel mondo del calcio, sta diventando oggetto di scontro. Non basterà di certo la sosta della nazionale per placare gli animi. In settimana, del resto, la notizia sulle indagini a carico del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per l’arrivo in azzurro di Kostas Manolas on aveva di certo portato serenità.

In uno scenario simile con le tifoserie pronte a scattare per una piccola scintilla arriva la decisione della Federazione che penalizza il club con una penalizzazione di 12 punti in classifica. La squadra milita in Prima Categoria, si tratta della Urbis Salvia, formazione delle Marche, che nella scorsa stagione aveva presentato tesseramenti irregolari.