Sulle prime pagine di oggi, 31 marzo 2025, dei quotidiani sportivi, grande risalto alle vittorie di Inter e Napoli, che diventano definitivamente le due pretendenti allo scudetto. L’Atalanta perde e si stacca dal treno per la vittoria finale. In zona Champions successi della Roma, Juve, Bologna e Fiorentina. Milan sempre più in crisi. Spazio anche alla prima vittoria nel mondiale 2025 di MotoGP di Pecco Bagnaia sul circuito di Austin.

Le prime pagine sportive di oggi:

“L’Inter va, resiste Conte. L’Atalanta cade, è uno scudetto per due”. (La Gazzetta dello Sport)

“Al Diavolo l’Europa, resta il derby”. (La Gazzetta dello Sport)

“Bagnaia, prima festa. Ducati, sono 20 di fila”. (La Gazzetta dello Sport)

“Conte addosso. Scatto Inter ma il Napoli resta a -3”. (Il Corriere dello Sport)

“Marquez a terra. Fa festa Bagnaia”. (Il Corriere dello Sport)

“Conte non molla. L’Inter vince tra i brividi. Il Napoli però manda a picco il Milan e resta a -3”. (Tuttosport)

“Pecco c’è! E riaccende il Mondiale”. (Tuttosport)

“Altro stop in classifica per l’Atalanta. La Juve se non assume Gaspertini dovrebbe almeno ringraziarlo per la qualificazione in Champions”. (Il Rompipallone di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport)