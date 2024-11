Nel panorama del calcio italiano, l’orario classico della domenica alle 15 è diventato un’eccezione per molte squadre, e in particolare per l’Inter. Gli impegni di campionato, le scelte televisive e le competizioni europee hanno reso questa fascia oraria un appuntamento ormai dimenticato dai tifosi nerazzurri. L’ultima volta che l’Inter è scesa in campo alle 15 di domenica risale infatti al 23 maggio 2021.

L’ultima partita alle 15

Dopo quasi quattro anni e 133 giornate, la Lega Serie A ha confermato l’orario per la partita Venezia-Inter, programmata per domenica 12 gennaio alle ore 15. Si tratta di un evento atteso per i tifosi interisti, che potranno finalmente vedere la loro squadra giocare nello storico slot orario che rappresenta, per il calcio italiano, la tradizione domenicale.

Quel 23 maggio 2021, l’Inter aveva appena conquistato il diciannovesimo scudetto sotto la guida di Antonio Conte, battendo l’Udinese 5-1 a San Siro. Era un periodo speciale, con protagonisti come Eriksen, Hakimi e Lukaku, giocatori che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto e che ora non fanno più parte della squadra. Da allora, per l’Inter si sono susseguite stagioni intense, ma le partite alle 15 di domenica sono rimaste un miraggio, tra esigenze televisive e appuntamenti in Europa.

1.330 giorni di attesa

Il 12 gennaio 2025 segnerà la fine di un’assenza lunga 1.330 giorni, un periodo che ha visto cambiare profondamente la squadra. Nemmeno la celebrazione del ventesimo tricolore ha potuto spezzare questa consuetudine, e ora, con il ritorno in calendario della domenica pomeriggio, l’Inter ritrova un legame simbolico con la propria storia e con i suoi tifosi.