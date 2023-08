Niente da fare per l’Italia che stecca anche al Mondiale femminile dopo la serie di delusioni arrivate negli ultimi 2 anni dagli azzurri maschili. Nell’ultima partita del girone all’Italia bastava un pareggio per accedere alla fase successiva e invece contro il Sudafrica arriva la sconfitta per 3-2, in pieno recupero. Così passano proprio le ragazze sudafricane e le azzurre tornano a casa, arrivate al terzo posto del girone con una vittoria e due sconfitte.

Italia fuori dal Mondiale femminile: la partita

Nel primo tempo l’Italia passa subito in vantaggio: al minuto 11 le azzurre sbloccano con il penalty realizzato da Arianna Caruso e concesso per fallo di Dhlamini su Beccari. Al 32′, però, un retropassaggio avventato di Benedetta Orsi, la quale non guarda il piazzamento di Durante, che era fuori dai pali, regala il pareggio alle sudafricane. Nella ripresa arriva addirittura il raddoppio del Sudafrica, che al 67′ passa in vantaggio con Magaia. Al 74′, però, sugli sviluppi di un corner, Girelli devia verso la porta ed il tocco sottomisura di Caruso vale il 2-2 (confermato dopo una lunga revisione al VAR). Nei minuti di recupero assegnati al 92′ Kgatlana punisce le azzurre mandandole a casa.