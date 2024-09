Magica giornata per Sinner e Luna Rossa: Jannik è in semifinale, la vela azzurra ha bloccato Ineos

Magico lunedì per gli azzurri: Sinner è in semifinale al torneo di Pechino; Luna Rossa ha pareggiato (3-3) nelle acque di Barcellona bloccando la corazzata inglese del Team Ineos Britannia. Due match tirati che hanno esaltato il pubblico e rimarcato il valore degli azzurri. In sintesi: un lunedì di sport e brividi tutto da raccontare.

Jannik più forte delle pressioni

Si temeva che la vicenda del presunto doping rilevato a marzo (torneo Indian Wells) e il successivo calvario, avessero minato il temperamento di Sinner. Ed invece questo ridicolo accanimento contro di lui si è trasformato in un’arma vincente. Tornato in campo contro il ceco Lehecka, lo ha battuto in 2 set (6-2, 7-6) dimostrando la freddezza dei tempi migliori. Pratica sbrigata in 1h43’. Performance arricchita da 7 ace e una prima servita al 60% ricavando ben l’88% di punti.

Molto bassa la percentuale di prime di Lehecka, appena il 43%. Nonostante ciò il ceco ha tenuto testa al n.1 ATP soprattutto nel secondo parziale. Sinner ne è uscito con la consueta caparbietà mista al talento ed una forza mentale straordinaria. Martedì tornerà in campo per le semifinali a conferma del buon feeling con il torneo cinese.

La barca azzurra più forte dei guai

Ancora un pareggio con i britannici della Ineos Britannia. La Louis Wuitton Cup è tutta una incognita. Il timoniere James Spithill assieme a Francesco Bruni ha spiegato la giornata: ”È stato importante pareggiare. Grande merito va ai ragazzi e l’hanno eseguita perfettamente. È stato importante tenerli fuori verso il lato sinistro. Poi abbiamo eseguito delle manovre pulite. Ogni giorno cambiamo un paio di piccole cose. Anche un paio di manovre modificate possono portare dei benefici. È sorprendente come anche un piccolo ritocco possa garantirti di guadagnare tanti metri”. Luna Rossa ha saputo reagire alle iatture emerse nel weekend. Buon segno.